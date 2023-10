El cierre del episodio de AEW Dynamite de esta semana, lógicamente, estuvo protagonizado por Adam Copeland. Pero también por Christian Cage. Recordemos que el otrora Edge ha confesado que el principal motivo de su firma con los Élite fue terminar su carrera junto a «Captain Charisma».

Aunque parece que de momento, no veremos a esta veterana dupla hacer de las suyas, porque Cage rechazó la propuesta de Copeland durante dicho episodio. Es más, confirmó que lo tendrá como enemigo, tras atacar Copeland a sus socios Luchasaurus y Nick Wayne en WrestleDream.

Dentro de dos días, el nuevo «All Elite» podrá comprobarlo. Como parte de un menú enmarcado dentro de una nueva batalla directa contra WWE, «The Rated-R Superstar» hará su debut competitivo sobre AEW enfrentando a Luchasaurus. Y claro, Cage estará en la esquina del dinosaurio humano.

Con todo, luce difícil que AEW deje pasar la oportunidad de una reunión Edge & Christian, ahora Adam Copeland & Christian Cage, antes de que ambos cuelguen las botas, y un último choque entre estos y The Hardys, viejos rivales en WWE.

Y Matt Hardy prácticamente lo da por hecho ante los micrófonos de su podcast ‘The Extreme Life of Matt Hardy’, al comentar la firma de «The Rated-R Superstar» con la casa Élite.

«A ver, creo que es inevitable […] pero estamos bastante alejados. A ver, hay que recordar que Edge por sí solo es muy importante, creo que Adam Copeland y Christian Cage siguen teniendo muchas cosas que hacer entre ellos. Pienso que más adelante, obviamente se reconciliarán y se reunirán, arreglarán las cosas de una forma u otra y entonces volverán a juntarse.

«Pienso que es inevitable que al final tengamos un Edge y Christian vs. Matt y Jeff. A ver, va a ocurrir. Es una de esas cosas, que creo que no haremos el combate de escaleras de No Mercy 1999, hagamos cuando hagamos el combate, pero creo que aún así podremos hacer un gran combate, podremos salir ahí fuera y salirnos, que sea muy entretenido y divertido. Y habrá mucha nostalgia, pero creo que podemos hacerlo a un nivel alto en 2023 o 2024, sea el año que sea, y seguirá siendo un gran combate».