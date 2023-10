No hay mala sangre entre Adam Copeland (me sigue resultando extraño llamar por su nombre a Edge) y WWE. Nadie podrá decir que el luchador tenía cuentas pendientes dentro del Imperio McMahon, tras un cuarto de siglo allí, y como expuso Copeland, la empresa no tenía mucho más para él.

En pos de tumbar las especulaciones sobre un posible resquemor por parte de WWE ante su marcha a AEW, Copeland quiso aclarar que su antigua casa está contenta, bajo entrevista esta semana con Sports Illustrated.

«Estoy muy agradecido de cada aspecto de mi carrera y siempre estaré agradecido a WWE. Era el único lugar donde quería trabajar. Llegamos a un punto donde hicimos todo lo que había que hacer juntos. Y te lo garantizo: no están enfadados. Yo no estoy enfadado. He recibido muchos mensajes de la oficina, del departamento de viajes, del departamento de relaciones con el talento, del departamento de música, de los luchadores, de los peces gordos, y ninguno de ellos está enfadado. Están contentos por mí. Y yo estoy contento. Y van a seguir saliéndose. Y yo tengo la oportunidad de ayudar a todo el negocio de la lucha libre en AEW».

► WWE, la máquina que nunca se detiene

Fastlane fue ayer un evento poco sustancioso, así que era inevitable que durante la rueda de prensa posevento, los medios quisieran sacar el tema del cambio de aires de Adam Copeland a Triple H. Y quien fuera rival del «Rated R-Superstar» mostró una cordialidad acorde con lo dicho por el nuevo «All Elite».

«El momento. El momento era el adecuado para él. El momento era el adecuado para nosotros. Creo que tuvo una carrera increíble y una magnífica despedida. Creo que sentía que ya había hecho todo lo que hay que hacer. De alguna manera, lo sentimos. Le deseamos lo mejor. No hay resentimiento aquí, no hay malos rollos. Hace lo adecuado para él y para su familia. Estoy feliz por él, muy feliz por él. Le mandé un mensaje: ‘Estoy feliz por ti’. Estoy orgulloso de él y feliz por él. Tiene que ser lo adecuado para ti. Es una rutina, mucho trabajo duro, tiene que ser adecuado para ti. Si alguien cree que una oportunidad es mejor para él, es maravilloso. La máquina no se detiene por nadie. Vamos a seguir creciendo y vamos a seguir haciendo lo que hacemos. «Te garantizo que si eres una persona joven intentando crecer cada día, sin negatividad, cuando lo vean marcharse dirán: ‘Demonios, voy a quedarme con ese hueco que ha dejado’. Eso crea oportunidades. Todo el mundo se esforzará por llenar ese hueco y hay una fila de gente más que capaz de pasar al siguiente nivel, como él cuando llegó aquí».