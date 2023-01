Bray Wyatt y JoJo Offerman se casarán este año

Como recordarán los lectores de SÚPER LUCHAS, hace un par de años, Bray Wyatt abandonó a su esposa y sus dos hijos para formalizar su relación clandestina con JoJo Offerman, a quien conoció en su trabajo, pues ella se desempeñaba como presentadora del ring en WWE.

Muy al estilo de Shakira y Piqué, pero con roles invertidos. Ambos han tenido ya tienen un hijo de su relación, el cual se llama Knash Sixx Rotunda y nació en mayo de 2019, y otra hija, llamada Hyrie Von Rotunda, la cual nació en mayo de 2022.

► Bray Wyatt y JoJo Offerman pronto darán el sí y se casarán

Y aunque la pareja anunció en redes sociales que se habían comprometido en matrimonio en el pasado mes de abril, recientemente, la ex presentadora de WWE y estrella del reality show Total Divas, fue entrevistada por Nikki Bella y Brie Bella en su podcast llamado The Bella Podcast,y allí dijo que no se han casado, pero que la relación está muy bien y que se casarán a finales de este año. Estas fueron sus palabras:

“Bueno… No estamos oficialmente casados [risas]. Estamos comprometidos, pero nos casaremos a fin de año, así que ya elegimos nuestra fecha y todo. Estoy muy emocionada. Es divertido. Los niños están locos por ello”.

Pese a que Wyatt regresó a WWE, se ha reportado que JoJo Offerman no tendría interés alguno en volver a la empresa. Se quiere dedicar de lleno a cuidar de sus hijos.