Cuando parecía que las aguas se estaban calmando en la WWE, con la compañía funcionando a las mil maravillas con su nueva dirección y Vince McMahon alejado tras haberse retirado, la polémica vuelve a golpearla. Primero con el retorno del antiguo mandamás, quien dijo que no quería interferir en el trabajo de Triple H, Stephanie McMahon y Nick Khan pero intentó volver a ser el Director Creativo y cuando se confirmó como nuevo presidente de la Junta Directiva su hija anunció su dimisión. Y mientras tanto se está hablando de la posible venta.

► El posible nuevo despido de Bray Wyatt

En medio, las Superestrellas siguen trabajando muy pendientes de lo que va a pasar en las próximas semanas y meses; Ronda Rousey comentaba recientemente esto: “Si no te has dado cuenta,todo está cambiando un poco con la WWE en este momento. No creo que nadie sepa lo que está pasando con nadie esta semana, y mucho menos dentro de unas semanas”. Y hay fans especulando con la posible salida de algunos luchadores, como el caso de Sami Zayn; algunos creen que se irá si la compañía se vende a Arabia Saudí.

Esto también está pasando con Bray Wyatt . De hecho, el mismo endemoniado le dio “me gusta” a una publicación en redes sociales de un fan que teme que lo despidan nuevamente. El que fuera Campeón WWE vio su contrato rescindido para sorpresa de todo el mundo en julio de 2021. Volvió finalmente a la WWE en septiembre de 2022.

“Querido Bray Wyatt. Sé que ya no eres ese hombre. Pero… Resulta que tengo miedo, Bray. Tengo miedo de perderte, otra vez de la WWE. Ese es mi miedo”.

¿Pensáis que es posible que WWE despida nuevamente a Bray Wyatt?