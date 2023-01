Miyu Yamashita desearía tener más luchas en AEW

A sus 27 años de edad, Miyu Yamashita es una de las luchadoras japonesas que más ha venido evolucionado en el ring, y que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. La luchadora ha estado dando grandes combates en TJPW, y gracias a las redes sociales, se ha dado a conocer en el público occidental.

En 2022, tuvo dos luchas para AEW. Una en AEW Dark y otra en AEW Dynamite, y aunque en ambas cayó derrotada, pudo darle un buen combate a Thunder Rosa en el especial Fight for the Fallen 2022, si bien no pudo quitarle el Campeonato Mundial Femenil AEW a la de ascendencia mexicana.

► Miyu Yamashita quiere poder luchar más en AEW

De hecho, en 2022 tuvo otras 5 apariciones en suelo de los Estados Unidos para otras empresas independientes. También, el haberse encontrado con la ex Sasha Banks, hoy Mercedes Moné, en un show de lucha libre independiente en Barcelona, España, sirvió para que su popularidad aumentara aún más en las redes sociales. Bueno, eso y sus grandes combates, como la trilogía que tuvo contra Millie McKenzie, con luchas en España, Inglaterra y Japón.

Sus buenas actuaciones hacen que esté de regreso muy pronto en los Estados Unidos. Yamashita competirá este 21 de enero en un show de la empresa Prestige Wrestling. Y tendrá otro gran reto, pues deberá enfrentarse a Athena, en un combate en donde estará en juego el Campeonato Femenil ROH.

Para promocionar dicho combate, Steve Fall de Wrestling News la entrevistó recientemente, y la luchadora de Tokyo Joshi Pro Wrestling señaló que espera que este reto pueda abrirle las puertas a tener más luchas en AEW. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

“En realidad, esta semana, este fin de semana, creo que el día 21, me enfrentaré a Athena por el Campeonato Mundial Femenil ROH. Sabes, es algo bastante grande. Será el evento estelar de la velada, creo. Y no solo eso: espero poder luchar más en AEW. Espero poder luchar más en TJPW, por supuesto, y espero luchar en tantos lugares como me sea posible en todo el mundo. Quiero poder luchar globalmente”.