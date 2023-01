Nueva teoría sobre la identidad de Uncle Howdy

Chloe Canterbury, anfiriona del podcast What’s Up, WWE Universe?, relacionado con WWE y sus aficionados, tuvo la oportunidad de estar tras bambalinas en la más reciente edición de Raw, y allí tuvo la oportunidad de conocer y compartir con varias Superestrellas WWE.

Sin embargo, lo que más le causó curiosidad fue el haberse encontrado al misterioso Uncle Howdy tras bambalinas. Y no solo pudo saludarlo, sino que el hombre misterioso le devolvió el saludo. Este corto encuentro ocurrió en el Heritage Bank Center en Cincinnati, hio, y así lo describió la mujer en su podcast:

► Así sonaría la voz del Uncle Howdy en la vida real

“Después, Uncle Howdy pasó por ahí y lo saludé. Fue muy amable y me devolvió el saludo. Sólo puedo decirles que su voz me pareció un poco aguda. Era voz masculina, obviamente, pero aguda. ¿Es Bo Dallas? ¿Acaso me encontré con Bo Dallas y no me di cuenta?”

La aparición del Uncle Howdy entre el público para distraer a Bianca Belair cuando iba a hacer el KOD sobre las sillas. Sigue el desarrollo de su historia con Alexa. #WWERAW pic.twitter.com/n04AavZUkR — Luigi (@LuigiWrestling) January 17, 2023

Así las cosas, Chloe no sabe si realmente se trata de Bo Dallas o no, pero recientemente, varias fuentes han declarado que es muy probable de que el Tío Howdy sea el mismísimo Bo Dallas. Pero, lo interesante de las palabras de Chloe, es que nos da información de que su voz es masculina y un poco aguda.

Esto, pese a que en la pasada edición de SmackDown, Bray Wyatt dijo que él mismo era Uncle Howdy, aunque está claro que son dos personas, pues una semana antes, Howdy atacó con la Sister Abigail a Wyatt.

Además, recientemente Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter dijo que existía la posibilidad de ver a Bray Wyatt vs. Uncle Howdy en WrestleMania 39.