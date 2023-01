La primera lucha del primer Raw del 2023, fue un combate por el Campeonato Femenil Raw, en donde Bianca Belair expuso el título en contra de Alexa Bliss. Mike Rome hizo las presentaciones al estilo clásico y el réferi presentó la correa al público.

Sonó la campana, y Belair fue la primera en golpear a Bliss con un tremendo derechazo. Luego, hizo reir a todos cuando le puso la mano en la cabeza y como Bliss es más pequeñita, no podía conectarla. Bliss luego recibió un cabezazo. Y Bliss se enojó y pateó a Belair en el trasero para sacarla del ring tras un derechazo. Belair la recibió afuera del ring y la azotó contra la barrera de protección antes de irnos a comerciales.

#WWERaw Women's Champion @BiancaBelairWWE looks for payback against @AlexaBliss_WWE in the first of our two championship matches tonight! pic.twitter.com/d1Ti5mJ3vk

— WWE (@WWE) January 3, 2023