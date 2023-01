► Bray Wyatt alaba a lo grande a Mr. Perfect

Mr. Perfect se fue pero dejó muchos momentos para la historia de la lucha libre que nunca desaperecerán. Hoy nos acordamos de la lucha que tuvo con Bret Hart el 6 de noviembre de 1989 en WWF. Ambos llevaban meses enfrentándose y entrengando a los fanáticos grandes espectáculos como dos de los mejores luchadores de todos los tiempos. Juntos compartieron el encordado en 62 ocasiones desde aquel año hasta 1998. La mayoría fueron en la compañía ahora llamada WWE pero las últimas veces ocurrieron en WCW.

Echamos la vista atrás a entonces para hacernos eco del elogio que Bray Wyatt le ha dedicado al fallecido guerrero. “The Perfect One” falleció el 10 de febrero de 2003 a la edad de 44 años debido a una sobredosis. Qué grande sería tenerlo actualmente en el mundo y en la lucha libre pero habiéndose ido tan pronto logró no solo convertirse en uno de los más grandes sino inspirar a incontables luchadores. Y recordemos que el mismo “The Hitman” alabó su talento luchístico en su discurso de entrada al Salón de la Fama de WWE.

Curt Hennig is in a league all by himself.

No matter how many times I see this match it never fails to mesmerize.

— WYATT 6 (@Windham6) January 8, 2023