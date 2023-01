Bray Wyatt tenía otros planes para The Wyatt Family

Bray Wyatt es una de las superestrellas de la WWE con más talento creativo de los últimos años. Tras llegar con su personaje de líder de culto, que incluyó a Erick Rowan y Luke Harper en NXT en 2012, eventualmente se abrió paso en el elenco principal, donde fueron uno de los grupos más importantes en aquel entonces, sembrando terror en el elenco principal, y teniendo una gran rivalidad con The Shield.

A pesar de que lo que se vio en The Wyatt Family en el elenco principal, Bray Wyatt originalmente quería que el ex luchador de NXT, Knuckles Madsen, sea miembro del grupo; sin embargo, eso no prosperó. Así lo reveló el ex WWE, Enzo Amore en la reciente edición de Monte & The Pharaoh LI#1 Pro Wrestling Broadcast, indicando que los responsables de la toma de decisiones en NXT no permitieron que Madsen se uniera al grupo liderado por Wyatt porque temían que su talento lo eclipsara.

“Mi amigo con quien estuve en la WWE, con quien perdieron el tren, uno de los mejores trabajadores del mundo, en el micrófono, en el ring, era un tipo en la WWE llamado Knuckles Madsen en NXT. Nadie nunca lo vio.

Lo vimos. Bray Wyatt lo quería tanto en The Wyatt Family, luchó por él, no lo consiguió. Pensaron que se alejaría de Bray, que llamaría demasiado la atención”.

Knuckles Madsen fue uno de los prospectos del territorio de desarrollo de la WWE entre el 2012 y 2013. Sin embargo, su único combate de NXT televisado tuvo lugar en mayo de 2013, donde Madsen participó en una batalla campal, donde no tuvo éxito. Fue despedido en diciembre de 2013 y, en ese entonces, Bray Wyatt y compañía ya habían llegado al elenco principal.