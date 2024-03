Bray Wyatt no estará en el Salón de la Fama WWE de este año

Paul Heyman, Bull Nakano, The U.S Express (Barry Windham & Mike Rotunda), Muhammad Ali y Thunderbolt Patterson están confirmados para la «clase» de 2024 del Salón de la Fama WWE, y serán exaltados en la ceremonia tendrá lugar el 5 de abril desde el Wells Fargo Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

► El nombre de Bray Wyatt había sonado para el Salón de la Fama WWE

Desde su fallecimiento en agosto de 2023, el Universo WWE ha expresado su deseo de que Bray Wyatt sea incluido en el Salón de la Fama. Si bien esto rinde homenaje póstumo al ex Campeón WWE, Wyatt ha hecho méritos para lograrlo, aunque algunos consideran de que podría ser muy pronto.

Sin embargo, los rumores apuntan a que se añadirán más nombres, y algunos mencionaron los nombres de Lia Maivia y Bray Wyatt para unirse a los que ya han sido designados este año. Sin embargo, en el último informe del Wrestling Observer, Dave Meltzer manifiesta que Wyatt podría no ser incluido este año, aunque Lia Maivia sí estaría en el listado.

“Ayer se nos confirmó que, con la excepción de Lia Maivia, todos los miembros de la generación del Salón de la Fama 2024 han sido anunciados. Respecto a los rumores sobre Bray Wyatt, obviamente estuvo en la lista en algún momento pero no está planeado, o al menos no lo estaba hasta ayer. La impresión que me dio es que lo internarán pronto”.

Con Paul Heyman ya anunciado para la generación de este año, tiene sentido que Bray Wyatt no sea incluido para no opacar o ser opacado. Dada las circunstancias que ocurrieron con Wyatt, el Devorador del Mundos bien podría encabezar la ceremonia del Salón de la Fama WWE en el futuro.