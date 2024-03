3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 15 de marzo 2024

WWE SMACKDOWN 15 DE MARZO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con un combate entre Bayley y Dakota Kai que culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 15 DE MARZO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Algunos se quedan sin espacio

Si bien se han programado otros tres encuentros para WrestleMania (lo explicamos abajo), hay algunos luchadores importantes que parece que se quedarán sin espacio, o tendrán algún combate irrelavante en el gran evento, a pesar de que las rivalidades en curso se están desarrollando de buena manera: Bobby Lashley y Karrion Kross, o Santos Escobar y Rey Mysterio, son combates que probablemente culminen en un SmackDown cualquiera y no en WrestleMania. Al menos no se han oficializado hasta el momento y realmente sería una lástima si no llegan a formar parte de este evento, aunque no hay cama para tanta gente.

► 1– Evento estelar desluido

Es bueno ver a las mujeres tomar un turno en el estelar y el combate empezó de buena manera, pero ya sabíamos lo que iba a pasar: una descalificación y un ataque posterior hacia Bayley por parte de Damage CTRL. Si bien Naomi llegó para ayudar, pero la situación no pareció cambiar, aunque al menos parece que la ex Campeona SmackDown no estará sola.

LO MEJOR

► 3– Santos Escobar vs. Dragon Lee

Fue una lucha bastante buena y dinámica, aunque no tuvieron mucho tiempo. Lo importante es que esto está ayudando para el eventual combate que tendrán Santos Escobar y Rey Mysterio, que ha venido postergándose por la lesión de este último.

► 2– Se sigue armando el cartel para WrestleMania 40

Una vez armadas las luchas principales, el enfoque de cara al gran evento sigue siendo prioridad para WWE, y con eso en mente, este viernes oficializó otros tres combates (que parecían una obviedad): Jimmy Uso aceptó el reto de su hermano Jey; AJ Styles hizo lo propio con el reto de LA Knight, y Nick Aldis programó una Triple amenaza entre Logan Paul, Kevin Owens y Randy Orton con el Campeonato de los Estados Unidos en juego, ya dejando un cartel más nutrido para este 6 y 7 de abril.

► 1 – Hollywood Rock ha vuelto

Tal como sucedió en el 2003, vimos a The Rock trabajar como rudo y realmente está llevando la rivalidad con Cody Rhodes sobre sus hombros (a tal punto que pareciera que él fuera a tener un mano a mano con él y no Roman Reigns). Esta versión de The Rock (con música incluida) ha regresado por primera vez en más de dos décadas y su micrófono ha estado excepcional. De hecho, no hay quien lo supere en ese rubro, siendo esa su respuesta ante la bofetada de la semana pasada.