3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 11 de marzo 2024

WWE RAW 11 DE MARZO 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a WrestleMania 40. En el evento estelar, Sami Zayn derrotó a otros cinco luchadores en un Gauntlet Match e irá a WrestleMania a enfrentarse ante Gunther.

WWE RAW 11 DE MARZO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Chad Gable no completará su historia

De los seis que disputaban un lugar en WrestleMania 40 para enfrentarse a Gunther, Chad Gable era el que tenía la mejor construcción previa, con un enfrentamiento anterior ante Gunther del cual se quedó corto frente a su familia. Sami Zayn también buscaba un hueco para WrestleMania, pero ya fue Campeón Intercontinental y parecía que a lo que debe aspirar debe ser a un Campeonato Mundial, por lo que WWE se estaría viendo un tanto forzado a hacer este combate; no obstante, la polémica cuenta de tres sobre Gable puede dejar una ventana abierta para que este sea insertado en el combate. Veremos.

► 2 – Damian Priest vs. R-Truth

Otra lucha corta que solo sirvió para ver a Priest apalear a R-Truth, una vez más. No obstante, con los recientes anuncios de Adam Pearce y Nick Aldis, parece que podría estarse construyendo algo importante aquí.

► 1 – Maxxine Dupri e Ivy Nile vs. Candice LeRae e Indi Hartwell

Una lucha corta y mala en donde lo único destacable fue el posible cambio a ruda de Cadice al burlarse de Maxxine. Sin embargo, el público ni se inmutó.

LO MEJOR

► 3– Drew McIntyre y Seth Rollins

Otra vez más vimos una promo intensa, tanto de Drew McIntyre como de Seth Rollins, quienes volvieron a vendernos dos combates de WrestleMania. El estelar de la noche uno y el que ambos protagonizarán en la noche dos por el Campeonato Mundial de Peso Completo, llevando todo al plano personal. Además, el «espíritu» de CM Punk sigue latente, ya que sigue siendo mencionado cada vez que alguno de los dos tiene la oportunidad.

► 2– Becky Lynch vs. Liv Morgan

Una lucha que tuvo un inicio lento, pero que fue mejorando conforme pasaron los minutos. El público hizo su parte y Liv Morgan se mostró excepcional en el ring frente a una de las más destacadas como Becky Lynch. Al final, se dio el resultado lógico y probablemente con eso se ponga fin al intento de lucha multitudinaria para WrestleMania 40.

► 1- Gauntlet Match

Un buen combate que tuvo sus momentos, siendo las mejores partes al inicio con Ricochet vs. JD McDonagh y al final con la porción entre Chad Gable y Sami Zayn, que no estuvo apartado de la polémica por el aparente descuido del réferi al no ver que la espalda de Gable había perdido contacto con la lona. En todo caso, había un boleto de WrestleMania en juego aquí y se vio la intensidad de cada uno por conseguirlo.