B!P Scream And Shout | Resultados e imágenes

El estado de Vermont no tiene un gran pasado ni presente en la lucha libre profesional pero viajamos hasta allí para adentrarnos en Blitzkrieg! Pro, aunque aclarando que en realidad la sede de la compañía está en Enfield, Connecticut. Pero fue en el pueblo de Brattleboro, en el condado de Windham, donde realizaron su evento más reciente, B!P Scream And Shout; concretamente, en el Winston Prouty Center. A continuación, repasamos tanto los resultados de los combates como las imágenes que tenemos disponibles.

FRONT ROW TICKETS FOR “Scream and Shout” ARE SOLD OUT!

GA is still available! Join us in one week for our debut in Brattleboro, VT! pic.twitter.com/nTTc4WlDA5

— Blitzkrieg! Pro (@Blitzkrieg_Pro) March 19, 2023