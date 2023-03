WWE estuvo el 26 de marzo de 2023 celebrando un house show en la Ball Arena en Denver, Colorado, Estados Unidos. A continuación, repasamos todo lo sucedido en el mismo tanto en lo relativo a los resultados de los combates como a las imágenes de estos gracias a las publicaciones en redes sociales de los fanáticos presentes en la arena.

> WWE Road To WrestleMania Supershow (26/3)

Campeonato Femenil Raw : Bianca Belair venció a Chelsea Green para retener el título

: Bianca Belair venció a Chelsea Green para retener el título The Brawling Brutes (Butch, Ridge Holland y Sheamus) vencieron a Imperium (Giovanni Vinci, Gunther y Ludwig Kaiser)

Bronson Reed venció a Johnny Gargano

Campeonato Femenil SmackDown : Charlotte Flair venció a Liv Morgan y Sonya Deville para seguir siendo la campeona

: Charlotte Flair venció a Liv Morgan y Sonya Deville para seguir siendo la campeona Asuka y Mia Yim vencieron a Damage CTRL (Dakota Kai y IYO SKY) (con Bayley)

Campeonato de Estados Unidos : Austin Theory venció a The Miz y Bobby Lashley para mantener el cinturón

: Austin Theory venció a The Miz y Bobby Lashley para mantener el cinturón Braun Strowman, Cody Rhodes y Ricochet vencieron a The Bloodline (Jey Uso, Jimmy Uso y Solo Sikoa)

