“Ya no están trabajando con AEW. Estamos tratando de que vengan a NXT y que comiencen las cosas allí ahora. Creo que estarán listos cuando llegue el momento y se asegurarán de que estén listos para NXT. No creo que AEW sea adecuado para ellos. La WWE será adecuada para ellos, especialmente con el régimen de Triple H“. D-Von hablaba así de futuro luchístico de sus hijos, Terrence y Terrell Hughes, en septiembre de 2022. Trabajan juntos como equipo en el circuito independiente desde 2015.

► Terrence y Terrell Hughes quieren una prueba con la WWE

Ahora quienes hablan son ellos, en The Run In Podcast, y apuntan a que esperan hacer una prueba con la compañía en la semana de WrestleMania 39.

“En este momento, estamos tratando de conquistar cualquier lugar que podamos. Ya hemos tenido algunas pruebas de WWE. Hemos estado en AEW Dark. Todavía vamos a volver a AEW Dark y todavía estamos en contacto con los entrenadores. Nos enviamos correos electrónicos periódicamente. Dondequiera que surja la mejor oportunidad es donde nos gustaría ir. Por ahora, estamos en el circuito independiente para hacernos un nombre. Todavía somos jóvenes y tenemos tiempo, al mismo tiempo, todavía estamos enviando cintas, estamos en contacto, nos están mirando, nos están diciendo lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, y nos avisarán cuándo volveremos a entrar la próxima vez.

“Me gustaría participar en las pruebas de WrestleMania este año. Estábamos hablando de eso. He estado enviando cintas a WWE. He estado recibiendo respuestas y comentarios. Creo que tienen una prueba después de WrestleMania y mi objetivo sería eso. Para AEW Dark, hemos recibido algunos correos electrónicos, pero hemos tenido fechas indies. Hemos estado hablando con Tony Khan cada vez que hacemos el programa y recibimos buenos comentarios. Este año sería un buen año para dar el siguiente paso y realmente llegar a algún lugar en términos de tiempo completo en una empresa“.

