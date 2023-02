Cody Rhodes analiza su victoria en el Royal Rumble

Cody Rhodes sigue con su impresionante estelar mediática en WWE. Desde que ganó el Royal Rumble en San Antonio no ha parado y en esta ocasión ha querido atender al medio británico Daily Mail para confesarles qué sintió tras ganar el Royal Rumble y qué se siente sabiendo que va a ser el protagonista de una de las luchas estelares de WrestleMania 39 que se celebrará en Hollywood el 1 y 2 de Abril.

►Su victoria en el Royal Rumble

“Hay cosas que siempre te repites en la cabeza; pensando y siendo positivos para que puedan llegar a ocurrir. Puedes pensar: ‘Oh, quiero ganar Royal Rumble, quiero protagonizar el evento estelar de Wrestlemania’. Cuando lo dices es porque eres ambicioso y tienes objetivos, y luego cuando suceden quizás no sean como lo imaginaste en tu cabeza. Para mí fue increíble correr 60 yardas hacia el ring y luego, obviamente, ser el último el volver sabiendo que ‘las cosas van a cambiar’, este es un momento que cambia la vida. Cuando volví tras bambalinas, mi amigo John Cone, que trabaja en relaciones con los talentos, se paró y me dijo: ‘¿Estás listo para lo que se te viene encima?‘. Lo que quiso decir era la cantidad de medios de comunicación a los que iba a tener que atender a partir de ahora y hasta que llegue WrestleMania. Va a ser surrealista.

“Y escucharlo de él significa mucho para mi. Él fue árbitro y los dos crecimos juntos dentro de la industria. No diré que fue aleccionador, pero probablemente es lo más bonito que podría haber escuchado. No hay nada romántico en esas palabras, pero sabía lo que significaban: ‘Estoy listo para esto’, le dije: ‘Sí, vamos’ y se está volviendo más real cada día. Obviamente, soy un tipo emocional. Me emociono por la idea de lo que está a punto de suceder, pero tengo que centrarme y recordar que hicimos todo este entrenamiento, meses y meses de rehabilitación, además del entrenamiento de fuerza y el dietista y todo lo que teníamos y todas las pesadillas que rondaban en mi cabeza tras la lesión del pectoral. Ahora tenemos que subir el listón. Digamos que la manera de exponerlo es que el trabajo no está terminado y hay que acabarlo”.

Desde aquella histórica victoria, Cody Rhodes ha sabido embelesar al Universo WWE con unas excepcionales cromos cargadas de nostalgia y llenas de recuerdos para su padre, el mítico Dusty Rhodes. De la mano de Paul Herman vimos en la noche de ayer en Monday Night Raw cómo se vende un evento estelar de WrestleMania y cómo se deben hacer las cosas si quieres ser el número uno en esta industria del deporte de entretenimiento. Rhodes y Herman echaron la puerta abajo y poco a poco nos vamos acercando al momento decisivo del cara a cara entre el aspirante Cody Rhodes y el Indiscutible Campeón Universal de WWE, Roman Reigns.