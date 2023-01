D-Von Dudley se despide de WWE

D-Von Dudley formó junto a Bubba Ray Dudley, los Dudley Boyz, quienes se formaron por primera vez en ECW y se convirtió en uno de los dúos más populares de todos los tiempos, teniendo rivalidades icónicas con The Hardy Boyz y Edge y Christian en la Attitude Era. Evidentemente, estos intensos combates le hayan pasado factura en su cuerpo con el pasar de los años, a pesar de ya estar retirado, y tuvo que ser operado de su columna vertebral, con la consecuencia directa de que no podrá volver a luchar nunca más. No obstante, el año pasado regresó a la WWE para trabajar como entrenador en NXT.

Durante los últimos años, D-Von Dudley pasó por algunos episodios de salud, aunque se mantuvo trabajando en WWE. Sin embargo, ha llegado la hora de despedirse para el múltiple campeón en parejas, quien oficializó el anuncio a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Allí, aprovechó para agradecer a Vince McMahon junto a Triple H y Stephanie McMahon por su tiempo en la empresa. No indicó los motivos de su salida

would mike to thank Vince , Paul(HHH), Stephanie, and my Lord and Savior Jesus Christ for the Opportunity that was given. I’m very excited to see where God brings me next, Oh my brother……. TESTIFY!!!!

— D-von Dudley HOF (@TestifyDVon) January 19, 2023