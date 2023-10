Se ha convertido Booker T en uno de los más mediáticos voceros de WWE, mediante su podcast no por nada titulado ‘Hall of Fame’.

Y el cinco veces Campeón Mundial WCW no quiso dejar pasar uno de los grandes temas de discusión de la semana pasada: aquellos tuits de Tony Khan tras su derrota en la «Tuesday Night War» contra NXT.

Pero la valoración de Booker T fue más extensa, con una segunda parte donde el veterano cuestionó abiertamente la madurez de Tony Khan y su capacidad para estar al frente de la casa Élite, en base a los tuits de marras. Booker T cree que AEW necesita un verdadero líder.

«Yo no miro en perspectiva. No me importa que unos hablen mal de otros. No me importa que lo hagan los chicos. Pero cuando lo hace el jefe, ¿no parece un poco infantil? Haciendo esa clase de cosas en internet no me parece un jefe, y he dicho esto antes sobre Tony Khan como jefe, en cuanto a su papel como líder. Creo que es lo que más necesita esa compañía, liderazgo, y ya lo he dicho antes. Y Tony Khan tuiteando en redes sociales, eso no es liderazgo».