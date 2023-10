Para un seguidor alejado de trincheras y tribalismos, ver cómo WWE programa una aparición completamente «random» de The Undertaker y cómo Tony Khan menciona a su santa madre para justificar una absurda llorera por haber perdido la reciente «Tuesday Night War», la verdad, no deja de suscitarle cierta vergüenza ajena.

Pero así está la industria luchística «mainstream». Cuyo protagonismo, y esto se extiende a otros ámbitos, lo acapara EEUU y su sempiterna forma de entender la vida cual competición, mientras, en cambio la escena independiente del mismo país muestra una sinergia y camaradería que ya hubieran querido los antiguos territorios.

Al menos, debemos quedarnos con el hecho de que más de 1 millón y medio de personas vieron lucha libre en directo el pasado martes. Y seguramente tal cifra se repita dentro de un mes.

Sí, habrá nuevo enfrentamiento televisivo entre WWE y AEW, ahora con Friday Night SmackDown y Collision de caballos de batalla. Porque el viernes 17 de noviembre, desde el KIA Forum de Inglewood (California, EEUU), tendrá lugar de 8 a 10 pm ET una edición especial de Collision, para de esta forma poder presentar el programa antes de Full Gear, estipulado para el día siguiente, sábado 18 (rompiendo con la tendencia de celebrar eventos de pago por visión los domingos).

Además, una vez concluya Collision, AEW presentará Rampage, a emitirse en directo igualmente vía TNT. Véase, tres horas de acción luchística desde el KIA Forum, que serán probablemente alrededor de ocho si tenemos en cuenta que Full Gear tendrá como sede ese mismo recinto 24 horas después.

Por su parte, Friday Night SmackDown discurrirá desde el Ford Center de Evansville (Indiana, EEUU), y constituirá el penúltimo show de la marca azul antes de Survivor Series; donde hasta hace menos de una semana casi se daba por hecho regresaría CM Punk.

En esta ocasión, parece que la batalla por los ratings presenta un pronóstico previsible. Friday Night SmackDown, vía FOX, viene dejando cifras de más de dos millones de espectadores de media y ratings que se mueven entre el 0.40 y el 0.60 bajo la franja demográfica 18-49. Mientras, Collision apenas congrega a unos 500 mil televidentes de media y su rating se sitúa muy pocas veces por encima del 0.20 en la franja 18-49.

Presumiblemente, WWE no tiene necesidad de programar un capítulo extraordinario para la ocasión sobrecargado de estrellas, pues mantendrá sus números habituales. Será AEW la que deba mover ficha e intentar por todos los medios no lucir como un producto inferior a ojos del consumidor medio.

The TNT Championship is on the line on #AEWCollision LIVE as the champion @Christian4Peeps defends his title against the challenger @bryandanielson at the @Huntington_Ctr in Toledo, OH!



Don't miss Saturday Night #AEWCollision LIVE on TNT 8/7c



🎟️ https://t.co/UN1cNj1SFY pic.twitter.com/GWXXB6P9ck