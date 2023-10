Israel Adesanya apoya a su compañero de equipo Alexander Volkanovski hasta el final, incluso cuando se enfrenta a la que podría ser la prueba más dura de su carrera por segunda vez.

Volkanovski, campeón de las 145 libras, sube de categoría para enfrentarse de nuevo al campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, con sólo 11 días de preaviso, en la pelea estelar del UFC 294 del 21 de octubre. Esto se produjo después de que el oponente original de Makhachev, Charles Oliveira, se viera obligado a retirarse del combate debido a una lesión.

Además de subir una categoría de peso y luchar contra un campeón con poca antelación, Volkanovski también viajará a Abu Dhabi, que históricamente ha sido una región de apoyo para Makhachev.

Sin embargo, Adesanya confía no sólo en que Volkanovski consiga levantar la mano, sino también en que detenga a Makhachev.

«Sentí que Volk le ganó en la primera vez, eso pensé, la primera vez», dijo Adesanya a The Rock. «A medida que avanzaba la pelea, se puede ver Volkanovski crecer más confianza y ser como, ‘Esta es la forma en que se supone que me gane, ¿verdad? Vamos’. Esta vez, con poca antelación, Volk no tiene nada que perder. Ha estado en el gimnasio. Está preparado.

«Siento que va a detenerlo en este caso. Pero de nuevo, soy yo, soy parcial. Si pudiera apostar, cosa que no se me permite, si pudiera, sé por quién apostaría«.

Volkanovski se sometió a una cirugía de brazo a mediados de julio y en ese momento le dieron seis semanas de rehabilitación. Esto fue, por supuesto, después de la victoria de Volkanovski por TKO sobre Yair Rodríguez en el UFC 290 en Las Vegas. Fue su primera pelea desde que perdió una ajustada decisión unánime ante Makhachev en febrero en UFC 284.

Por otro lado, Makhachev aún no ha peleado desde que derrotó a Volkanovski en su primer encuentro en Australia en UFC 284. Ganó el título en octubre de 2022 al someter a Charles Oliveira, y aún tiene que defenderse contra un contendiente al título establecido en la categoría de peso.