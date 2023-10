Matt Hardy aborda actuales críticas hacia Tony Khan

Tony Khan está siendo bastante criticado en los últimos días por sus ataques a WWE, Vince McMahon, Triple H o Shawn Michaels tras la disputa televisiva AEW vs. NXT. Tampoco faltan quienes estén del bando del presidente All Elite. Ni quienes vean la situación desde la distancia, ya sea disfrutando del espectáculo o quedándose indiferentes. ¿Cuál es el caso de Matt Hardy? A continuación, leemos el punto de vista del veterano de las cuerdas de acuerdo a sus declaraciones en The Extreme Life of Matt Hardy.

► Matt Hardy defiende a Tony Khan

«No creo que exista tal cosa como ser demasiado apasionado por tu show. Incluso cuando hablas de sus métodos de promoción, simplemente creo que cada persona tiene su estilo. Tony es un tipo más joven. Tony se sumergió en el mundo de las redes sociales en su fanatismo por la lucha libre. Creo que es simplemente lo que él conoce. Sabe que es una plataforma donde puede expresar su opinión, promocionar su producto y la gente lo verá.

«Tiene un gran seguimiento y es una figura destacada en la lucha libre, por lo que la gente informará sobre sus comentarios, y eso será noticia. Eso es lo que ha estado haciendo en los últimos días, acaparando titulares. Pero al final del día, la audiencia de Internet, de la que AEW depende en gran medida, leerá esos titulares y es muy probable que sintonicen el programa solo porque se está hablando de él. Los sitios web de lucha libre recogerán todos estos tweets llamativos de Tony Khan.»

«Es apasionado por la lucha libre, y creo que sabe que puede llegar directamente a personas que son como él. Creo que su mentalidad es la de un fanático incondicional y siente que puede interactuar con fanáticos incondicionales. También cree que puede ganarse su confianza, especialmente si no teme enfrentarse a WWE y su sistema.»