Salina de la Renta: «No tengo intención de volver»

Salina de la Renta se retiró como luchadora profesional en 2018, volviendo ocasionalmente tanto en 2021 como en 2022 para disputar un combate cada año en la promoción independiente Texas Style Wrestling. Ello después de haber debutado en la industria de las cuerdas en 2016 y de haber forjado una carrera que la vio brillar especialmente en MLW, aunque curiosamente nunca tuvo una lucha en esta empresa, sino que se la pudo ver en American Combat Wrestling, entre otras.

► Salina de la Renta no va más

Y durante una reciente aparición en In The Weeds quiso aclarar que no tiene intención de volver a luchar:

«No tengo aspiraciones de volver al ring. Pensé que lo quería, y durante mucho tiempo, lo intenté. Solía llamar a la lucha libre mi novio tóxico. Terminábamos, volvíamos juntos, pero nunca era bueno para ninguno de los dos. Siento que eso es lo que me pasa como luchadora profesional. Me lesioné varias veces y la última vez tuve una conmoción cerebral.

«Me preocupo por mi cerebro, amo mi cerebro, y cuando me di cuenta de que debido a una conmoción cerebral podría perder la memoria o algo peor, me di cuenta de que no vale la pena para mí y que no es un trabajo por el que valga la pena arriesgar mi vida. Prefiero simplemente gestionar, dirigir el espectáculo y seguir siendo relevante.»

Tras dos años de ausencia, Salina de la Renta volvió a MLW en el evento Fury Road y tiene previsto formar parte también de Slaughterhouse el 14 de octubre, acompañando a Rocky Romero durante su combate con AKIRA. Los fans pueden seguir viéndola pero ya nunca más en una lucha. Y continuando un momento con Romero, recordemos que hace unas horas se anunció oficialmente que va a ser quien enfrente a Místico en su debut en AEW.