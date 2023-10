Una noticia inesperada fue la que dio a conocer Tony Khan el jueves 12 de octubre: Místico, la principal figura que ha creado el CMLL en el presente siglo, debutará en la edición de la próxima semana de AEW Rampage, enfrentando a Rocky Romero.

Aunque es realmente una noticia bomba, muchos fans fuera de México no han dimensionado realmente sus alcances, pues Místico es del CMLL, mientras que AEW ha tenido tratos con AAA. Y en México, el CMLL y AAA tienen una rivalidad de ya más de treinta años, y que en nada se parece a las de WWE-WCW o de WWE-AEW; ésta sí es en serio.

Por la misma razón, mientras no se confirmara por parte del CMLL que Místico, efectivamente, irá a AEW, había quien lo ponía en duda. Pero esta noche, la empresa Lutteroth emitió un comunicado oficial:

«El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se complace en anunciar y confirmar la participación del Campeón Mundial Histórico de Peso Medio, Místico, en una lucha pactada en mano a mano contra Rocky Romero en el evento AEW Rampage, esperando que este emocionante enfrentamiento marque el inicio de una nueva era entre dos de las más grandes empresas de lucha libre a nivel mundial.

«Esta colaboración entre el CMLL y All Elite Wrestling (AEW) no sólo busca entregar a los fanáticos una experiencia única, sino también impulsar el crecimiento y la promoción de la lucha libre en todo el mundo, pues ambas empresas comparten una visión común de llevar este deporte a nuevos horizontes, y están emocionadas por explorar futuras oportunidades en conjunto».

Ya Bryan Danielson expresó su emoción con este inicio de colaboraciones, pues uno de sus sueños siempre ha sido luchar en la Arena México, quizá apostando su cabellera en una función de aniversario. Y no es el único, pues incluso CM Punk, en su momento, respondió diciendo «¿CMLL?» a una invitación de AAA para que enfrentara a Penta el Zero Miedo.

Por su parte, Tony Khan reveló que se reunió con personas del CMLL, añadiendo que espera que la lucha entre Místico y Rocky Romero sea sólo el inicio.

It was a great honor to meet today with @CMLL_OFICIAL today.

I hope that next week’s match is just the beginning!

CMLL Champion vs. Champion

MISTICO @caristicomx vs

Rocky Romero @azucarRoc

Next Friday on #AEWRampage

On @TNTdrama!

Follow @AEWonTV for more info on this rivalry! https://t.co/8et3NoIUPr pic.twitter.com/E9eYQCbjEa

— Tony Khan (@TonyKhan) October 14, 2023