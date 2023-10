Booker T acusa a Tony Khan de hipócrita

«Esta semana, se rompieron dos rachas de calificaciones en activo de dos grandes leyendas con décadas de experiencia. Con todo el respeto, hasta el enfrentamiento directo de esta semana entre AEW en TBS y WWE en USA, ni John Cena ni The Undertaker habían estado nunca en un programa de la WWE con menos de 1 millón de espectadores totales y menos de 400,000 en la demografía.» A este ataque de Tony Khan a WWE tras AEW vs. NXT se refiere Booker T en un episodio reciente de su pódcast, The Hall of Fame.

► La hipocresía de Tony Khan

«Tony Khan es un tipo al que intento no criticar, ya que está tratando de dirigir un negocio. Sin embargo, tengo que cuestionar su último comentario sobre la audiencia de NXT.

«Él afirmó que era la primera vez que John Cena y The Undertaker aparecían frente a menos de un millón de espectadores en la WWE, pero él tiene a Edge, Christian y otros en su programa…

«Cuando se hacen declaraciones como esa, a veces es mejor pensar antes de decirlas. De hecho, Edge estuvo en el evento principal de ese programa y lograron 609,000 espectadores.

«Estoy seguro de que Tony Khan esperaba obtener una cifra más alta. Aunque no puedo estar completamente seguro de esto, puedo imaginar que Tony Khan pensó que AEW Dynamite obtendría una audiencia más grande.

«No sé cuál es la estrategia de Tony Khan ni su obsesión con la WWE, pero he dicho esto antes y lo repetiré: Tony Khan tiene un gran producto y está construyendo algo grandioso. Sin embargo, al igual que WCW, parece estar enfocando demasiado en ‘WWE, WWE’. Esto los llevó a contraprogramar constantemente en las noches de los lunes.

«En mi opinión, WCW se concentró demasiado en vencer a la WWE cuando ya tenían un producto sólido«.