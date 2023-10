EC3 descubre un talento oculto que tenía Bray Wyatt

«Íbamos a trabajar juntos en WrestleMania, Nadie lo sabía, excepto un grupo de guionistas y algunas personas de la oficina. [¿Fue en WrestleMania 39?] Sí, teníamos previsto hacer algo. […] Teníamos ideas que involucraban a Alexa, Bo y Scarlett. Tengo tantas historias que no tendríamos tiempo de contar. Éramos amigos y nunca lo olvidaré.» Karrion Kross hablaba recientemente de Bray Wyatt.

► El talento oculto de Bray Wyatt

También EC3, quien del mismo modo tuvo la oportunidad de ser compañero de The Eater of Worlds. En una reciente aparición en The Wrestling Outlaws, el actual Campéon Mundial de Peso Completo NWA descubre un talento oculto que tenía Bray Wyatt.

«No quiero entrar en muchos detalles porque es algo de la familia. Pero Windham Bray estaba pintando cuadros, y nadie lo sabía, como un artista. Estos cuadros increíbles, al mirarlos, pensé, ‘¿Quién pintó estos?’ y era él. Tenía este talento oculto o esta motivación oculta. Era un tipo tan creativo; pintó estos cuadros asombrosos.

Su esposa tuvo una idea, como ‘Algún día, quiero hacer una galería de arte con su trabajo.’ Y yo dije, ‘Quiero ayudar. Creo que eso es lo más increíble que podríamos hacer, y también podría ser algo en lo que todos podamos reunirnos y celebrarlo como persona’.»

Sin duda, Bray Wyatt era, entre otras muchas cosas, una gran mente creativa. Para la lucha libre, para el entretenimiento, para el arte… Y eso, según dicen quienes le conocieron personalmente, no era ni mucho menos lo mejor de él. Lamentablemente, siempre será debido a su fallecimiento, pero nunca dejaremos de hablar de él, de recordarlo, y, de alguna manera, de mantenerlo vivo.