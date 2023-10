El UFC 294 se celebrará el próximo sábado 21 de octubre en Abu Dhabi, con una cartelera en la que tanto el evento principal como el coestelar se han visto alterados con poca antelación, pero en la que algunas de las mayores estrellas del deporte seguirán compitiendo entre sí.

El campeón de los pesos ligeros, Islam Makhachev, iba a disputar la revancha contra Charles Oliveira en el combate estelar del evento, pero un corte en el entrenamiento obligó a «Do Bronx» a retirarse la semana pasada y en su lugar entra el campeón de los pesos pluma, Alexander Volkanovski, que aprovecha la oportunidad que se le ha brindado con poca antelación para intentar vengar su derrota por decisión unánime del año pasado.

El invicto Khamzat Chimaev iba a enfrentarse a Paulo Costa en el combate coestelar, pero su rival se retiró la semana pasada debido a una operación en el codo, por lo que el ex campeón del peso wélter Kamaru Usman subió al peso medio como sustituto de última hora, con la intención de recuperarse de su derrota consecutiva ante Leon Edwards por el título de las 170 libras.

En el peso semipesado, Magomed Ankalaev intentará prolongar su racha de 10 combates invicto en la UFC en una pelea contra Johnny Walker, que se ha recuperado de una mala racha y ha encadenado tres victorias consecutivas.

En el peso medio, el recluta de las Contender Series Ikram Aliskerov noqueó a Phil Hawes en su debut en la UFC en mayo y ahora pelea con Warlley Alves, que viene de dos derrotas consecutivas.

El combate principal lo abrirá Said Nurmagomedov, cuya racha de cuatro victorias consecutivas llegó a su fin la última vez y que ahora peleará contra Muin Gafurov, que perdió en su debut en la UFC hace unos meses.

Echa un vistazo a la tarjeta completa UFC 294 lucha a continuación.

Cartel principal

Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski

Kamaru Usman contra Khamzat Chimaev

Magomed Ankalaev vs Johnny Walker

Ikram Aliskerov contra Warlley Alves

Said Nurmagomedov contra Muin Gafurov

Preliminares

Tim Elliott contra Muhammad Mokaev

Mohammad Yahya contra Trevor Peek

Javid Basharat contra Victor Henry

Abu Azaitar contra Sedriques Dumas

Mike Breeden contra Anshul Jubli

Nathaniel Wood contra Muhammad Naimov

Jinh Yu Frey contra Viktoriya Dudakova

Bruno Silva contra Shara Magomedov