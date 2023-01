Becky Lynch: «2022 fue el año favorito de mi etapa»

Con tan solo 25 años de edad, Becky Lynch ya lleva más de 20 años relacionada con la lucha libre profesional, desde que empezó a instruirse en este arte del pancracio, hasta que debutó y claro, ahora que llegó a WWE. Sin embargo, para la luchadora irlandesa, el 2022 fue el año más especial de su etapa dentro de la lucha, pese a su lesión. Así lo reveló recientemente a través de su cuenta oficial de Twitter:

Happy New Year! 2022 marked 20 years since I first started wrestling – it was also my favorite year of my career. Thank you all for coming on this ride with me! #ManOfThePeople pic.twitter.com/2SkV2rsgGJ

— The Man (@BeckyLynchWWE) January 1, 2023