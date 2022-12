«(…) Iba a aparecer en una escena post-créditos de la película ‘Los Eternos’ (‘Eternals’) pero finalmente su personaje no acabó pasando el corte final. Ese momento iba a configurar otra participación de Becky Lynch en el Universo Cinematográfico Marvel. (…) Existe la posibilidad de que forme parte de un futuro proyecto de la Casa de las Ideas después de que el estudio quedara contento con su trabajo en dicha escena que el público no pudo ver. Lo único que se sabe es que fue ‘demasiado deprimente’«. A comienzos de mes conocíamos esta información acerca de la participación de Becky Lynch en una película de Marvel Studios.

Hubiera sido tremendo para su carrera como actriz que esa escena hubiera visto la luz y diera continuación a su aventura dentro del universo cinematográfico pero finalmente no fue así. Veremos si tiene otra oportunidad más adelante. Porque «Big Time Becks» no va a dejar de actuar. De hecho, este año dio vida a Cindy Lauper en un episodio de la serie ‘Young Rock’. Y si bien de momento no se sabe cuál va a ser su siguiente proyecto como actriz, Seth Rollins adelanta que en algún momento futuro podría enfocarse a tiempo completo a esta carrera, lo que supondría que dejaría de luchar. El luchador y esposo de la nativa de Irlanda hizo este comentario recientemente en WQAD News:

“Ya sea que vayamos a donde ella quiera, su carrera como actriz está empezando a animarse un poco y ahí es donde ella quiere ir, así que si terminamos en esa dirección y eso nos lleva al oeste, que así sea. Si no, aquí estamos”.

Es completamente lógico pues los encordados exigen tanto en todos los sentidos que llega un momento en que no es posible dar lo que piden. Mientras tanto, las películas y las series requieren otro tipo de sacrificio que permite que las actrices y los actores tengan carreras mucho más longevas.

Seth Rollins on Becky Lynch –

“Her acting career is starting to perk up a little bit and that’s where she wants to go” 👀

Hollywood’s about to take Becky from WWE within the next year or two. pic.twitter.com/kqEUeBpxrO

— Andrew (@bigtimeEST) December 23, 2022