Era 2020 cuando nos enteramos de que Becky Lynch iba a estar en una próxima película de Marvel. Lamentablemente, nunca tuvimos más detalles, más allá de una foto en un rodaje de una mujer que parecía ella. Y si vamos a su perfil en el sitio web especializado IMDB vemos que si bien ha estado trabajando en cine y televisión -‘Billions’, ‘Rumble, la liga de los monstruos’, ‘Young Rock’- no encontramos ningún crédito dentro de las películas o las series del MCU. No obstante, ahora sabemos que eso tiene relación con que su aparición fue eliminada.

► Becky Lynch filmó para Marvel

Nuestros compañeros de Fightful Select informan ahora de que «Big Time Becks» iba a aparecer en una escena post-créditos de la película ‘Los Eternos’ (‘Eternals’) pero finalmente su personaje no acabó pasando el corte final. Haciendo un inciso, es importante apuntar que no fue el único caso, ni en esta producción ni en otras.

Continuando con la información, ese momento iba a configurar otra participación de Becky Lynch en el Universo Cinematográfico Marvel. Aunque no se sabe cuál era su papel ni la relevancia que tendría dentro de este mundo de superhéroes. Entendemos que no sería demasiado grande dado que como actriz aún no tiene un gran nombre.

Por otro lado, el informe señala también que existe la posibilidad de que la luchadora irlandesa forme parte de un futuro proyecto de la Casa de las Ideas después de que el estudio quedara contento con su trabajo en dicha escena que el público no pudo ver. Lo único que se sabe es que fue «demasiado deprimente».

¿Os gustaría ver a Becky Lynch en una película de Marvel?