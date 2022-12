Afa Anoa’i Jr. es un luchador veterano de 38 años que trabaja como independiente en el circuito de Estados Unidos. Por ejemplo, el pasado 17 de diciembre se unió de nuevo a Beastman como The New Breed Extreme para vencer a The FBI (Little Guido y Luigi Primo) en el evento Battleground Championship Wrestling Tribute To The Extreme. Ahora, ¿quién lo recuerda de sus tres años (2006-2009) en la WWE? Quizá con su nombre real se difícil. Entonces, se llamaba Manu y estuvo en la facción The Legacy con Randy Orton y Cody Rhodes.

► Afa Anoa’i Jr., como Roman Reigns

El guerrero samoano es familia de The Usos, The Rock o Roman Reigns. Y justamente con el Campeón Indiscutible WWE continuamos porque, haciendo referencia a su apodo de «La Cabeza de la Mesa», Afa Anoa’i Jr. se señala a sí mismo como el jefe de la otra mesa en su reciente entrevista con Tantalizing Tony.

«No necesariamente lo veo como si tuviera que estar a la altura del legado del apellido familiar, lo veo como si tuviera que crear mi propio camino sobre este legado. Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Roman, él ha llegado a la cima del juego en la WWE, yo he llegado a la cima del juego sin ellos. Me he mantenido relevante durante los últimos 25 años sin ellos.

«Estoy a punto de serlo, y estoy diciendo esto proféticamente, estoy a punto de ser un coreógrafo de Broadway galardonado. Eso no sucede si estoy en la WWE. No puedo hacer todos los proyectos paralelos, no puedo hacer Battlefield. No puedo luchar en el ECW Arena si estoy en la WWE. No digo que nunca quiera volver, solo le estoy mostrando al mundo que manejamos la WWE, también manejamos la lucha libre fuera de la WWE. Si quieres ver a Roman como la cabeza de la mesa allí, yo soy la otra cabeza de la mesa, así es como lo veo».