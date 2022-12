Triple H, ¿el hijo que Vince McMahon quería tener?

¿Es justo decir que Triple H es el mejor heredero de Vince McMahon? Sin duda es una pregunta que podría darnos un largo tiempo de reflexión pues contiene muchas variables, empezando porque no podemos quitar mérito a lo que tanto Stephanie McMahon como Shane McMahon han hecho en la WWE. Así como tampoco no señalar las notables diferencias entre el mandamás actual y el anterior de la compañía. Vamos ahora con otra pregunta aún más controvertida: ¿es Triple H el hijo que Vince McMahon siempre quiso tener?

► Maven habla de Triple H y Vince McMahon

Eso no tiene sentido hablarlo realmente pues ninguna relación tiene con la lucha libre y si queremos buscársela ya tenemos el primero de los interrogantes que sería una especie de simil si los encordados entran en juego. Pero de todas maneras la ponemos sobre la mesa, o en la pantalla, estaría mejor dicho, porque el ex luchador de WWE Maven estuvo hablando de ello recientemente en Monte & The Pharaoh. En la misma entrevista en la que dice que «ojalá hubiera tomado más esteroides» durante su carrera en el ring.

“Vince siempre quiso un hijo como Hunter. Siempre quiso un hijo que fuera un gran luchador engreído. Shane no tenía miedo y podía salir y hacer cualquier cosa, pero nunca iba a ser el luchador que Vince probablemente quería. Stephanie tenía el negocio, solo el conocimiento de lo que debería ser el negocio. No sé si alguno de ellos probablemente estuvo a la altura de lo que Vince hubiera querido, sin embargo, no creo que nadie pudiera haberlo hecho. Creo que lo que Vince tenía en mente como la descendencia perfecta no existe. Probablemente sea el cuerpo de John Cena con el carisma de The Rock mezclado con el trabajo en el ring de Triple H, y esa persona simplemente no existe”.