Sasha Banks, lista para tomar riesgos: ¿Referencia a su debut en NJPW y AEW?

Mientras todo esto ocurre, Banks tuiteó una frase que parece ser una referencia a que pronto tendrá una nueva aventura dentro de la lucha libre profesional, posibles referencias a sus rumorados debuts en NJPW y AEW:

When you take a risk doing what you love, that's exciting. https://t.co/pR5xkBapXh

— — Mercedes Varnado (@MercedesVarnado) January 1, 2023