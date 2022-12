Becky Lynch hizo su retorno a WWE para entrar en rivalidad con Damage CTRL, aunque de momento no le está yendo tan bien como ella querría, ello debido principalmente a que Bayley, Dakota Kai e IYO SKY están aprovechando bien su ventaja numérica de tres contra una. Sin ir más lejos, esta noche, en Monday Night Raw, «Big Time Becks» perdió ante la líder del trío cuando sus dos amigas la distrajeron y la Campeona SmackDown más longeva de la historia la golpeó por la espalda con un cinturón de Campeonas de Parejas y luego le aplicó su remate.

► Bayley venció a Becky Lynch

Próximamente veremos cómo continúa esta historia. Lynch de momento no se ha pronunciado acerca de lo sucedido en el programa de la marca roja. En cambio, durante una entrevista en Raw Talk, sí que lo hizo «The Role Model», quien estaba realmente contenta por su triunfo, así como también sus dos amigas.

«Me siento genial (acabando el año). Hacia el último Raw de 2022, Damage CTRL está en la cima. Becky Lynch volvió para intentar destruir todo lo que hemos hecho pero no se lo permitimos. Así que para la semana que viene, por el bien del año, pueden repetir el final de ese combate una y otra y otra vez. Y nuestra entrada. ¿Algo más? Puedes hacer más preguntas, tenemos tiempo. (Cathy Kelley le pregunta cómo van a celebrar esta victoria) Tenemos champán esperando por nosotras, porque ya que estamos en vacaciones, vamos a festejar a lo grande. (Con la boca pequeña) Esta ciudad apesta un poco pero… No importa, nos vamos de fiesta. Tú no puedes venir. (Para terminar, Bayley hace como que le tira una copa de champán a Kelley por encima)».

HO HO HO

HA HA HA

BIG TIME BAYLZ

ENDING THE YEAR RIGHT!!!!!!!!!

2022 BELONGED TO DAMAGE CTRL

😍 @Iyo_SkyWWE @ImKingKota

WOOOOOOOOOOO — Bayley (@itsBayleyWWE) December 20, 2022

«¡¡¡TERMINANDO EL AÑO CORRECTAMENTE!!! 2022 PERTENECE A DAMAGE CTRL«.