Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cinco eventos: Bodyzoi New Blood (28 de febrero), Wrestling Resurgence: Fade To Black (28 de marzo), RevPro Live In London 105 (1 de marzo), KHAO Volume 1 (1 de marzo) y GWF Chaos City 2026 (1 de marzo).

[28 de febrero; 1:30 pm ET; Salle Bodyzoi (Frameries, Bélgica); a posteriori de la celebración del show en BZW+]

Bajo su antigua denominación, Bodyzoi, a modo de entidad independiente, Banger Zone Wrestling decidió revivir su particular factoría el pasado año, dado el nuevo «boom» que vive la lucha libre no sólo en Francia, sino en casi toda Europa, incluida Bélgica. Este sábado presentará su show más ambicioso hasta la fecha, pues eclipsará al que tiene en agenda su «matriz» 24 horas antes desde Inglaterra en conjunción con Pursuit Pro Wrestling, denominado Friday Night Banger. Y es que hablando de «bangers», hablamos ahora de uno de esos ejemplos (sobre el papel), carente de rivalidades previas y títulos en liza. Sólo tres buenos gladiadores —dos de ellos entre lo más granado del viejo continente y un veterano invitado que llevaba casi tres años sin dejarse ver por allí— con ganas de dar espectáculo. La lucha libre no debería ser tan complicada.

Kanji (c) vs. Cara Noir por el Campeonato Resurgence, Wrestling Resurgence: Fade To Black

[28 de febrero; 1:30 pm ET; The Y Theatre (Leicester, Inglaterra); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de Wrestling Resurgence (bajo suscripción de pago)]

Es fácil hacerse fan de Wrestling Resurgence: se aleja del proselitismo de otros productos al celebrar un show cada dos o tres meses, siempre cuida mucho lo que sucede sobre la lona —con una concepción de la lucha libre más cercana a las artes escénicas que al deporte— y suele trazar emparejamientos (a menudo intergénero) que no verás en otra parte. Claro, ante tanta demora entre evento y evento, pensarán algunos, saldría poco rentable una suscripción mensual a su canal de YouTube. Pero cuando te presentan combates como el que nos ocupa, entiendes que Resurgence se haya granjeado un aura de promotora de culto dentro de la lucha libre británica, manteniéndose activa ya durante casi una década. Quien conozca un poco la escena europea, sabrá que esto es un imperdible.

Cowboy Way vs. Connor Mills y Jay Joshua, lucha al mejor de tres caídas; RevPro Live In London 105

[1 de marzo; 11:30 am ET; Porchester Hall (Londres, Inglaterra); en directo a través de RevPro OnDemand]

El más reciente show de RevPro, Live In Southampton 40, concluyó con 1 Called Manders endosando uno de sus patentados Lariats sobre Jay Joshua y poniéndolo de espaldas planas para la cuenta de tres, en una excelente lucha junto a sus inseparables Thomas Shire y Connor Mills, respectivamente. Tal suceso llevará a que Manders busque el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo que ostenta Joshua en High Stakes, la próxima gran cita de la empresa (21 de marzo). Antes, sin embargo, retador y monarca volverán a verse las caras acompañados, cerrando, parece, una trilogía por todo lo alto mediante choque «2 Out Of 3 Falls». Tras el estelar anuncio con Young Guns como protagonistas, se hace evidente que la lucha libre parejil es el gran tesoro actual de RevPro.

Ricky Sosa vs. Leedz Lewis, primera ronda del torneo para coronar primer Campeón KHAO; KHAO Volume 1

[1 de marzo; 12:00 pm ET; Salle Emile Zola (Nogent-sur-Marne, Francia); a posteriori de la celebración del show en el canal de YouTube de KHAO]

Cuando un servidor redactaba este punto del artículo, wXw ha dado la noticia de que Ricky Sosa no competirá en el inminente 16 Carat Gold como consecuencia de una «importante oportunidad profesional». Mientras ya se especula, lógicamente, con WWE o AEW haciendo de las suyas (una pena que el gran duopolio estadounidense cada vez prive antes de talentos a las «indies»), el combate que nos ocupa cobra relevancia extra: estaríamos ante una de las últimas fechas de Sosa antes de su aparente salto a las grandes ligas. Y por extensión, se diría que positiva noticia para KHAO, novel promotora que busca establecerse en su primer año de vida dentro de la escena gala y acaparará así mayores miradas. Ante tal panorama, no descarto que pronto Leedz Lewis, el otro gran beneficiado, siga los pasos de Sosa.

Peter Tihanyi vs. Jack Morris; GWF Chaos City 2026

[1 de marzo; 12:00 pm ET; Festsaal Kreuzberg (Berlín, Alemania); en directo a través del canal de YouTube de GWF]

Inicialmente, Jack Morris iba a ser retador de Kouga por el Campeonato de Berlín, pero el otrora Owadasan, según expone GWF, no podrá estar presente en el evento de este domingo. Y la empresa ha improvisado bastante bien, con un mano a mano que debería sacar lo mejor de ambos protagonistas, sobre todo de Morris, quien tiene pendiente todavía conjuntar un gran combate sobre su continente natal a modo de definitiva validación, pues se diría que resulta más reconocido por tierras niponas, siendo un habitual de los planes de NOAH durante los últimos años. Peter Tihanyi, por su parte, tal vez encuentre en este duelo un reimpulso de cara a regresar a la órbita del Campeonato Mundial GWF, título, como sabrán, ahora en posesión de Andrade El Ídolo. Qué mejor momento entonces para ser retador.