El gran plantel de competidores del próximo wXw 16 Carat Gold

Cada año, el 16 Carat Gold de wXw atrae a talentos internacionales, en una fórmula que ha permitido que esta justa acabe por prestigiarse tanto que últimamente sea ella la que conceda notoriedad a sus participantes. Pero en 2026, un nombre la devolverá, de alguna manera, a los inicios.

El pasado noviembre, dando continuidad a su debut con la promotora dos meses antes, wXw anunció la implicación de Tetsuya Naito en el próximo 16 Carat Gold junto con la de BUSHI, el otro «Tranquilo de Japón» protagonista de titulares la última primavera por su sonada marcha de NJPW. Nunca antes, en un lustro de historia, el torneo había contado con una estrella tan grande.

Pero más allá de Naito, wXw se ha asegurado un plantel muy completo para el 16 Carat Gold.

Si bien este 2026 sólo habrá una luchadora compitiendo, hablamos de Chihiro Hashimoto, una de las mejores joshis de la actualidad, otrora mitad de Team 200kg, equipo por desgracia disuelto tras el reciente retiro de Yuu, y actual Campeona Mundial Sendai Girls. Hashimoto tiene previsto hacer así su debut en wXw.

Y el tercer oriundo de Japón no le anda a la zaga a los ya citados: YAMATO. Para el estandarte de Dragon Gate igualmente este será su estreno con la promotora germana. Cumplidos los 44 años, «Shin Gekokujoh» no baja el ritmo, y en lo que llevamos de 2026 ya ha disputado una decena de combates.

Arez (El Clon en AEW) supone el único mexicano anunciado, mientras que USA cuenta con una interesante combinación de veteranía y juventud: Erick Stevens, Titus Alexander y Thomas Shire. El resto de competidores se adscriben al ámbito europeo, algunos de ellos tan notorios como Peter Tihanyi (hasta hace menos de una semana Campeón Mundial Unificado wXw), Ricky Sosa (Campeón Europeo wXw), Dennis Dullnig (Campeón Shotgun wXw), Axel Tischer o Ahura.

He aquí todos los participantes anunciados hasta ahora.

Tetsuya Naito

BUSHI

Chihiro Hashimoto

YAMATO

Arez

Erick Stevens

Titus Alexander

Thomas Shire

Peter Tihanyi

Ricky Sosa

Dennis Dullnig

Axel Tischer

Ahura

Bobby Gunns

Zoltan

► El último nombre, la próxima semana

Y todavía resta por concretarse quién completará la nómina de 16. El próximo 8 de febrero, desde el Hellraiser de Leipzig (Alemania), wXw celebra evento para ello. Fast Time Moodo se medirá a Alex Duke y Johnny Rancid luchará contra Dieter Schwartz, con los respectivos ganadores enfrentándose entonces entre sí para obtener su pase.

El wXw 16 Carat Gold 2026 tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo desde el Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por wXw (@westsidextremewrestling)