Mercedes Moné volverá a RevPro para el evento High Stakes

Tras la espiral de desgracias titulares que comenzó con la pérdida del Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH y terminó con la del Campeonato TBS, Mercedes Moné no ha vuelto a competir. Y como ya comentamos, si bien se desconoce cuándo reaparecerá por AEW, sí que se ha anunciado su presencia en otros escenarios.

Además de formar parte del show Apogée (14 de marzo) producido por BZW y Rixe en Francia, antes defenderá el Campeonato Mundial Femenil del CMLL (6 de marzo) en México y esa misma semana hará lo propio con el oro de Bestya Wrestling (8 de marzo) en Italia. Y para rematar un mes tan europeo, Moné tiene previsto regresar a RevPro, donde no aparecía desde el pasado diciembre, como principal gancho promocional de High Stakes, el 21 de marzo, desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra). Por el momento, ya sin corona que poner sobre la mesa, no se ha anunciado rival o rivales para ella.

► Resultados RevPro Live In Southampton 40

Seguidamente, todo lo que dio de sí el más reciente show de RevPro, Live In Southampton, celebrado este pasado domingo 22 de febrero desde The 1865 en Southampton (Inglaterra).

