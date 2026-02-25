Mercedes Moné volverá a RevPro para el evento High Stakes

Tras la espiral de desgracias titulares que comenzó con la pérdida del Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH y terminó con la del Campeonato TBS, Mercedes Moné no ha vuelto a competir. Y como ya comentamos, si bien se desconoce cuándo reaparecerá por AEW, sí que se ha anunciado su presencia en otros escenarios.
Además de formar parte del show Apogée (14 de marzo) producido por BZW y Rixe en Francia, antes defenderá el Campeonato Mundial Femenil del CMLL (6 de marzo) en México y esa misma semana hará lo propio con el oro de Bestya Wrestling (8 de marzo) en Italia. Y para rematar un mes tan europeo, Moné tiene previsto regresar a RevPro, donde no aparecía desde el pasado diciembre, como principal gancho promocional de High Stakes, el 21 de marzo, desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra). Por el momento, ya sin corona que poner sobre la mesa, no se ha anunciado rival o rivales para ella.
► Resultados RevPro Live In Southampton 40
Seguidamente, todo lo que dio de sí el más reciente show de RevPro, Live In Southampton, celebrado este pasado domingo 22 de febrero desde The 1865 en Southampton (Inglaterra).
- Michael Oku (con Amira Blair) derrotó a Danny Black. ♠♠♠3/4
- Skye Smitson derrotó a Aluna. ♠♠♠ Antes y después del encuentro, Amira Blair hizo acto de presencia para enzarzarse en una golpiza con Smitson.
- JJ Gale derrotó a Joshua James. ♠♠♠
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Joe Lando (c) derrotó a Will Kaven para retener el título. ♠♠♠1/2 Lando sumó su sexta defensa desde que se alzara monarca 80 días atrás.
- Cameron Khai derrotó a Leyton Buzzard. ♠♠♠1/2 Dado que Khai se valió de un esquinero desprotegido para llevarse la victoria, Buzzard quiso dedicarle unas palabras en las postrimerías, acusándolo de haber caído bajo. Khai le respondió tildándolo de blando.
- David Francisco derrotó a Trent Seven por DQ. ♠♠3/4 Francisco pretendía usar su cinturón, pero fue Seven quien terminó por darle uso, provocando la descalificación. Tras el duelo, Kelly Sixx y Joshua James, junto con Francisco, buscaron paliza sobre Seven, pero JJ Gale los ahuyentó.
- Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) derrotaron a Jay Joshua y Connor Mills. ♠♠♠♠ Manders, luego de uno de sus Lariats, endosó el pin sobre Joshua, hecho que parece indicar que el estadounidense luchará por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro que ostenta el inglés en High Stakes.
♠♠♠1/2
The stakes just got HIGHER #CowboyWay pic.twitter.com/tG41jmMQ7e
— 1 Called Manders ワン・コールド・マンダース (@1called_manders) February 23, 2026