Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #72

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #72, el cual fue celebrado el 20 de febrero 2026 desde The Vault Saginaw en Saginaw, Michigan, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

El episodio Lunacy #72 de JCW continuó con la mezcla característica de caos, personajes extremos y dramaturgia impredecible que define la promotora. Tras los grandes giros de las semanas previas como la coronación de Mr. Anderson como nuevo campeón mundial tras la salida de Matt Cardona de la compañía, este programa se sintió un poco más centrado en la construcción de rivalidades en lugar de grandes cambios de título.

El segmento más destacado del show fue Big Vito ocupando buena parte del tiempo al aire. Su personaje una mezcla de sicario excéntrico e irreverente, dominó proclamando control y desafiando a quien se interponga en sus planes.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

Facade venció a Disco Ray TRIPLE AMENAZA POR SE CONTENDOR #1 AL CAMPEONATO AMERICANO JCW: Mecha Wolf venció a Shane Mercer and Steven Flowe CAMPEONATO DE PAREJAS JCW: 2 Tuff Tony & Willie Mack vencieron a The Brothers Of Funstruction (Ruffo The Clown & Yabo The Clown) (c) – para convertirse en nuevos campeones COMBATE DE ELIMINACION: Luciano Family Enterprises (Big Vito, Mickie Knuckles & PCO) vencieron St. Claire Monster Corporation (Beastman, Kongo Kong & Mr. Happy) (w/Jasmin St. Claire)