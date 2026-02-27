Fruto de su más recientes grabaciones realizadas el pasado 21 de febrero desde la Frontwave Arena de Oceanside (California, EEUU), ROH emitió anoche vía HonorClub nuevo episodio de su programa semanal.

Los dos puntos principales fueron una defensa del Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH y una del Campeonato Femenil Puro ROH. Red Velvet buscó conservar su estatus ante Zayda Steel, mientras Deonna Purrazzo hizo lo propio contra Trish Adora.

Completando el cartel, Komander vs. Tony Nese, Persephone vs. Johnnie Robbie, Jay Lethal vs. Tommy Billington, JD Drake vs. Adam Priest y TMDK vs. The Frat House. Además, se anunciaron las implicaciones de Nick Wayne, Grizzled Young Veterans, SkyFlight, Big Bill & Bryan Keith y Satnam Singh.

► Año nuevo, mismo ROH (V)

Shane Taylor Promotions abrieron el episodio, con Trish Adora proclamando que acabaría con la buena suerte de Deonna Purrazzo.

Adam Priest derrotó a JD Drake . Buen «opener». Segunda victoria consecutiva de Priest en ROH, eviitando un Spinebuster de su rival para rodarlo de espaldas y sorprenderlo con el conteo de tres. Aquí la historia estaba en que Drake quería demostrar que Priest no era mejor que él luego de que este decidiera tomar camino en solitario. Y realmente, de tal forma, siguió sin demostrarlo. Supongo que habrá revancha. ♠♠♠ 1/2

. Buen «opener». Segunda victoria consecutiva de Priest en ROH, eviitando un Spinebuster de su rival para rodarlo de espaldas y sorprenderlo con el conteo de tres. Aquí la historia estaba en que Drake quería demostrar que Priest no era mejor que él luego de que este decidiera tomar camino en solitario. Y realmente, de tal forma, siguió sin demostrarlo. Supongo que habrá revancha. ♠♠♠ Se nos recordó cómo SkyFlight vencieron a TMDK en el anterior capítulo.

TMDK (Shane Haste y Bad Dude Tito) derrotaron a The Frat House (Cole Karter y Griff Garrison). Triunfo de compensación para TMDK por su mencionada derrota el pasado jueves en apenas tres minutos, tras el Spinning Slam de Haste sobre Carter y el consiguiente pin. ♠♠ 1/4

Triunfo de compensación para TMDK por su mencionada derrota el pasado jueves en apenas tres minutos, tras el Spinning Slam de Haste sobre Carter y el consiguiente pin. ♠♠ CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Zayda Steel (con Christopher Daniels) para retener el título. Steel fue puesta de espaldas planas después de encajar el The Mix de Velvet. Se agradece que por lo menos no viéramos un enésimo «proving ground». Ya era hora de que Velvet pusiera sobre la mesa este oro desde que lo recuperase de manos de Mercedes Moné en Final Battle dos meses atrás. Aunque la acción fue meritoria, se sintió todo muy apresurado en apenas seis minutos. Un combate titular merece más tiempo. ♠♠ 1/4

Steel fue puesta de espaldas planas después de encajar el The Mix de Velvet. Se agradece que por lo menos no viéramos un enésimo «proving ground». Ya era hora de que Velvet pusiera sobre la mesa este oro desde que lo recuperase de manos de Mercedes Moné en Final Battle dos meses atrás. Aunque la acción fue meritoria, se sintió todo muy apresurado en apenas seis minutos. Un combate titular merece más tiempo. ♠♠ TMDK sufrieron un ataque entre bastidores por parte de Shane Taylor Promotions, quienes lo justificaron en base a ciertos comentarios en redes sociales de Robbie Eagles sobre el grupo.

Big Bill, Bryan Keith y Grizzled Young Veterans (con Isla Dawn) derrotaron a Che Cabrera, CJ Tino, Dom Kubrick y Richie Slade . Tino hizo su debut con ROH. Básicamente, uno de los habituales «squashes» alargados de cada semana, donde los vencidos apenas tienen margen de maniobra. Bill tumbó al debutante mediante su Big Boot y lo cubrió. ♠♠

. Tino hizo su debut con ROH. Básicamente, uno de los habituales «squashes» alargados de cada semana, donde los vencidos apenas tienen margen de maniobra. Bill tumbó al debutante mediante su Big Boot y lo cubrió. ♠♠ Volviendo a vestidores, Bill, Keith y GYV se cruzaron con SkyFlight y hubo tensos cruces de miradas.

SkyFlight (Scorpio Sky y Top Flight) derrotaron a Los Suavecitos (Adrian Quest, Danny Rose y Ricky Gee). Y tenemos la parejita: otro «squash» alargado ante unos debutantes, si bien aquí estos pudieron mostrar algo más. Gee encajó la cuenta de tres luego de un Cutter de Dante Martin. ♠♠ 1/4

Y tenemos la parejita: otro «squash» alargado ante unos debutantes, si bien aquí estos pudieron mostrar algo más. Gee encajó la cuenta de tres luego de un Cutter de Dante Martin. ♠♠ Recordatorio de cómo Jay Lethal le dio la espalda a Bandido y se unió a The Swirl.

Jay Lethal (con The Swirl) derrotó a Tommy Billington. Notable lucha que sólo su final y su también compacta duración evitaron que fuese sobresaliente. Lethal sigue constituyendo un sinónimo de solvencia y Billington cada día se parece más a su tío (en el buen sentido). Buscaba venganza contra Lethal por la traición de este semanas atrás, pero una interferencia de Lee Johnson propició que Billington se comiese la Lethal Injection y sucumbiera al pin. ♠♠♠ 1/2

Notable lucha que sólo su final y su también compacta duración evitaron que fuese sobresaliente. Lethal sigue constituyendo un sinónimo de solvencia y Billington cada día se parece más a su tío (en el buen sentido). Buscaba venganza contra Lethal por la traición de este semanas atrás, pero una interferencia de Lee Johnson propició que Billington se comiese la Lethal Injection y sucumbiera al pin. ♠♠♠ Satnam Singh derrotó a Jordan Oasis. El ex-WWE fue «singhaneado» en apenas dos minutos vía Chokeslam y cuenta de tres. ♠

El ex-WWE fue «singhaneado» en apenas dos minutos vía Chokeslam y cuenta de tres. ♠ Promo de Deonna Purrazzo recalcando que Trish Adora estaría sola en su combate contra ella, como así lo estipulan las reglas puras.

Persephone derrotó a Johnnie Robbie. Mediante movidas de técnica, Robbie pudo repeler por algunos minutos a su rival y cubrirla para alguna que otra cuenta de dos, pero sobre los cinco minutos, la mexicana se repuso y con su Razor’s Edge la puso de espaldas planas. Robbie, cuanto menos, pudo mostrar algo más de su arte que en su implicación de la semana pasada. ♠♠ ♠

Mediante movidas de técnica, Robbie pudo repeler por algunos minutos a su rival y cubrirla para alguna que otra cuenta de dos, pero sobre los cinco minutos, la mexicana se repuso y con su Razor’s Edge la puso de espaldas planas. Robbie, cuanto menos, pudo mostrar algo más de su arte que en su implicación de la semana pasada. ♠♠ Komander derrotó a Tony Nese (con Ariya Daivari, Stori Denali y Mark Sterling). Antes del duelo, Sterling recordó que los Premier Athletes buscaban acabar con los luchadores mexicanos habituales de ROH. Así que Komander, imaginarán, obtuvo una victoria de puro técnico. Este y Nese son seguros de vida entre las doce cuerdas, por lo que era previsible dieran un entretenido encuentro, pese a algunas interferencias. ♠♠♠ 1/4

Antes del duelo, Sterling recordó que los Premier Athletes buscaban acabar con los luchadores mexicanos habituales de ROH. Así que Komander, imaginarán, obtuvo una victoria de puro técnico. Este y Nese son seguros de vida entre las doce cuerdas, por lo que era previsible dieran un entretenido encuentro, pese a algunas interferencias. ♠♠♠ Recordatorio de la conquista del Campeonato Mundial de Televisión ROH por parte de Nick Wayne el pasado abril.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Nick Wayne (c) (con Mother Wayne y Kip Sabian) derrotó a Lucas Riley. Siete meses después, ya recuperado de una larga lesión, Wayne tuvo nuevo combate en forma de toma de contacto otra vez con la lona. Trámite solventado en apenas cuatro minutos donde sólo encajó un destacable Michinoku Driver. Riley, estrenándose en ROH, fue puesto de espaldas planas tras una Superkick. ♠♠ 1/2

Siete meses después, ya recuperado de una larga lesión, Wayne tuvo nuevo combate en forma de toma de contacto otra vez con la lona. Trámite solventado en apenas cuatro minutos donde sólo encajó un destacable Michinoku Driver. Riley, estrenándose en ROH, fue puesto de espaldas planas tras una Superkick. ♠♠ CAMPEONATO FEMENIL PURO: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Trish Adora para retener el título . Estimable defensa, todo giró en torno al Fujiawara Armbar de Purrazzo y el Lariat Tubman como grandes amenazas, y lo cierto es que las reglas puras no aportaron demasiado. Mientras Purrazzo logró sobreponerse al remate de Adora, la «Afro-Punk» no pudo decir lo mismo respecto al equivalente de su rival, aunque hiciera todo lo posible por evitar que «The Virtuosa» lo aplicase debidamente. Mismo caso aquí que Red Velvet, Purrazzo tenía pendiente estrenar su reinado tras coronarse en Final Battle. Temo que ahora Adora vuelva a perderse en la baraja. ♠♠♠ 1/2 Billie Starkz, Diamanté y Adora apalizaron a Purrazzo una vez concluida la pugna.

Billie Starkz, Diamanté y Adora apalizaron a Purrazzo una vez concluida la pugna. Entre bastidores, Athena, orgullosa de sus «minions», propuso «proving ground» para Maya World, quien lideró la victoria del equipo técnico contra la Campeona Mundial ROH en el episodio especial Global Wars. Ya era hora de verla otra vez.

⇒ Resulta innegable que algunas luchas tuvieron un buen nivel, especialmente el «opener», el Jay Lethal vs. Tommy Billington y el «main event». Además, por fin se dio utilidad a dos títulos en barbecho y se produjeron ciertos avances narrativos. Pero ROH volvió a pecar de exceso con el añadido de fútiles encuentros, diría que la mitad de los 11 presentados, alargando el episodio hasta una duración innecesaria. Tony Khan, o quien sea que se encargue del producto, debería emplear el formato visto el pasado jueves, en una proclama que este servidor ya se cansa de lanzar semana sí semana también. Imaginen lo bonito que luciría una casa del honor sin tantos campeonatos, con un elenco concreto y compacto, donde sólo los mejores lucharan.

♠♠3/4