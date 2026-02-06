Desde que en diciembre perdiera el Campeonato Mundial de Televisión ROH y poco después sus estatus de Campeona TBS y Campeona Británica Indiscutible RevPro corrieran la misma suerte, Mercedes Moné no levanta cabeza. Hasta el punto de que el pasado mes, anunció que se tomaría un descanso.

AEW se guarda de ofrecer novedades sobre Moné, pero Banger Zone Wrestling y Rixe Catch mueven ficha. La empresa belga y la francesa proclaman a los cuatro vientos la implicación competitiva de «The CEO» para el show conjunto que preparan, Apogée, a celebrarse el 14 de marzo desde el Palais des Sports de Dreux (Francia). Por el momento, no han dado cuenta de la rival o las rivales que tendrá Moné, quien se estrenará así sobre la escena francesa.

Interesante fecha, ya que un día después tendrá lugar AEW Revolution a casi 10 mil kilómetros, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles. ¿Debemos esperar entonces que Moné se ausente de dicho PPV?

► BZW x Rixe Apogée: cartel provisional

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para BZW x Rixe Apogée.

Minoru Suzuki vs. Connor Mills vs. Georges Balzac

Mercedes Moné en acción

Drew Parker (Campeón Hardcore BZW) en acción

