AEW DYNAMITE 4 DE FEBRERO 2026 .— En otro episodio de alto calibre, Kenny Omega y Andrade el Ídolo protagonizarán un mano a mano parte de la Contender’s Series. El ganador avanzará a AEW Grand Slam Australia para disputar la lucha que definirá al contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW. Andrade llega fortalecido tras haber derrotado a Swerve Strickland, resultado que dejó fuera a Swerve de esta guerra por el título, mientras que Omega busca confirmar que su regreso no es solo simbólico, sino que realmente quiere volver a la cima, y lo demostrará ante el peligroso mexicano. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada.

También en la Contender’s Series, ‘Hangman’ Adam Page se medirá con Mark Davis, en una lucha clave para el vaquero, quien necesita una victoria contundente para mantenerse en el camino hacia el campeonato mundial.

El Campeonato Nacional AEW estará en juego cuando Ricochet defienda el título ante ‘Jungle’ Jack Perry, un duelo de estilos explosivos que puede cambiar el estatus de Perry dentro de la empresa.

El Campeón Mundial AEW, MJF, enfrentará a Brody King en un Eliminator Match. Si King logra la sorpresa, obtendrá una futura oportunidad titular, poniendo presión inmediata sobre el campeón.

Además, The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) regresarán a la acción para enfrentar a rivales aún por anunciar.

AEW Dynamite 4 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro