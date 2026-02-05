AEW DYNAMITE 4 DE FEBRERO 2026 .— En otro episodio de alto calibre, Kenny Omega y Andrade el Ídolo protagonizarán un mano a mano parte de la Contender’s Series. El ganador avanzará a AEW Grand Slam Australia para disputar la lucha que definirá al contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW. Andrade llega fortalecido tras haber derrotado a Swerve Strickland, resultado que dejó fuera a Swerve de esta guerra por el título, mientras que Omega busca confirmar que su regreso no es solo simbólico, sino que realmente quiere volver a la cima, y lo demostrará ante el peligroso mexicano. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada.
- AEW DYNAMITE 21 de enero 2026 | Kenny Omega vs. Josh Alexander.
- AEW COLLISION 24 de enero 2026 | Claudio Castagnoli vs. Roderick Strong.
- AEW DYNAMITE 28 de enero 2026 | Swerve Strickland vs. Andrade.
- AEW COLLISION 31 de enero 2026 | Mark Briscoe vs. Tommaso Ciampa.
También en la Contender’s Series, ‘Hangman’ Adam Page se medirá con Mark Davis, en una lucha clave para el vaquero, quien necesita una victoria contundente para mantenerse en el camino hacia el campeonato mundial.
El Campeonato Nacional AEW estará en juego cuando Ricochet defienda el título ante ‘Jungle’ Jack Perry, un duelo de estilos explosivos que puede cambiar el estatus de Perry dentro de la empresa.
El Campeón Mundial AEW, MJF, enfrentará a Brody King en un Eliminator Match. Si King logra la sorpresa, obtendrá una futura oportunidad titular, poniendo presión inmediata sobre el campeón.
Además, The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) regresarán a la acción para enfrentar a rivales aún por anunciar.