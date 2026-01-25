Tetsuya Naito, cabeza de cartel de BZW Enter The Zone
► Naito en la zona
- Rivality (MBM y Ultima Sombra) derrotaron a VCC (Daniel Akindele y Noe Ahukah).
- LUCHA A TRES BANDAS: Jack Cartwheel derrotó a Griff y Leedz Lewis. Mediante un Phoenix Splash y la cuenta de tres sobre el novel Lewis, Cartwheel tuvo un exitoso debut con BZW.
- CAMPEONATO HARDCORE BZW: Drew Parker derrotó a Georges Balzac (c) para ganar el título. Con un Swanton Bomb desde lo alto de una escalera y tras cubrir a Balzac, Parker conquistó por primera vez el título extremo de BZW.
- BZW anunció su siguiente show, Friday Night Banger, en asociación con Pursuit Pro Wrestling, para el 27 de febrero desde Inglaterra.
- Nathan Black derrotó a Jack Sans-Nom.
- Gene Munny derrotó David Ratel.
- Tetsuya Naito derrotó a Connor Mills. Aunque pasado de forma y lento, Naito tiró de oficio y gracias al buen hacer de Mills, se sacó un digno combate, finiquitado mediante su Destino y el pin. Un éxito para BZW, que llenó la Salle Jacques Brel, en gran parte, por Naito.
- CAMPEONATO BZW: Jacob Vadocq (c) derrotó a Jordan Oliver para retener el título. En las postrimerías, Trent Seven hizo acto de presencia (inicialmente encapuchado), atacó a Vadocq y se fue con el máximo cetro de BZW, entre el jolgorio del respetable. Cabe recordar que Seven perdió un combate el pasado año por el que, según la estipulación, debía dejar BZW para no volver. Sin embargo, aquel duelo se dio contra Joseph Fenech Jr., hoy vetado de la lucha tras unos comentarios racistas. Oportuna excusa para traer de vuelta a Seven.
