Resultados Rixe Catch Episode 33 | Skaar vs. Adam Frost

Rixe Catch, presento su evento episode 33, el cual tuvo lugar el 8 de enero 2026, desde Salle De La Cité en Rennes, Francia.

La fría noche del 8 de enero de 2026 se transformó en un hervidero de energía y desafío en la histórica Salle de la Cité de Rennes, donde la comunidad fanática de Rixe Catch se reunió para presenciar uno de los episodios más intensos del calendario. Bajo las luces penetrantes y la ovación de los seguidores, Episode 33 no decepcionó: fue un espectáculo cargado de rivalidades, giros inesperados y lucha sin cuartel.

En un choque estelar: la defensa del Rixe Title por parte del campeón Skaar (c) contra Adam Frost. El combate, intenso y lleno de contrastes —Skaar imponiendo fuerza bruta y resistencia, enfrentado a la técnica y velocidad de Frost— mantuvo al público al borde de sus asientos. Tras un intercambio dramático que encendió tanto la lona como los cánticos de la audiencia, Skaar retuvo el título, consolidando su reinado y cerrando Episode 33 con una nota de reafirmación del dominio que ha mostrado en la promoción.

Rixe Catch – Episode 33 se presentó como una noche de contrastes: combates técnicos, decisiones de cinturón sorpresivas, la introducción de nuevos talentos como Nico Loco, y —sobre todo— un ambiente vibrante que reafirmó por qué esta promoción se ha convertido en un referente de la escena de lucha libre independiente en Europa

► Resultados Rixe Catch

Lucas Menil venció a Vallon Cage Amish-Mich (Jacob Vadocq & Jean-Michel) vencieron a Coda Reznov & Cuma Bolat CAMPEONATO RIXE CATCH DUR A CUIR: Pol Bran venció a Ravage (c) – para convertirse en nuevo campeón Nico Loco venció a Mojito Singles Match (Special Referee: Popoff); Antoine Bernard venció a Tom LaRuffa CAMPEONATO RIXE: Skaar (c) retuvo ante Adam Frost

Rixe Catch Episode 33 ofreció un evento sólido y bien estructurado, con variedad de estilos, buen ritmo general y un cambio titular significativo con la conquista del Dur à Cuir Title por parte de Pol Bran. El evento estelar cumplió con creces al reafirmar el reinado de Skaar, mientras que combates como el de parejas y la aparición de Nico Loco aportaron frescura y dinamismo. No fue un show histórico, pero sí consistente, intenso y representativo del alto nivel narrativo y competitivo de Rixe Catch. La valoracion es de 8/10.