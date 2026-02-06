Cartel anunciado para ROH x Metroplex Global Wars
► El vórtice del honor
- Hubo vídeo de apertura recapitulando los acontecimientos que habían conducido al estelar del show, el choque de tercias donde Athena, Billie Starkz y Diamanté irían contra Deonna Purrazzo, Hyan y Maya World.
- Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean, Carlie Bravo y Trish Adora) (con Anthony Ogogo y Christyan XO) derrotaron a Demo Diamond, Kari Jai Wright, LVJ y Reiza Clarke. Los representantes de MPX hicieron lo que pudieron en siete minutos, pero el combate lució más como un punto de realce para Shane Taylor y Cía que otra cosa. Clarke recibió el pin tras el Lariat Tubman de Adora, quien al menos tiene mayor protagonismo últimamente. ♠♠1/2
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a VertVixen. Competido duelo donde VertVixen una vez más mostró que es una luchadora muy válida, lastrado por su brevedad (apenas siete minutos). Velvet evitó que la californiana se agenciara una oportunidad titular mediante su Straight Out Your Mama’s Kitchen. No dejaré de decir que un combate «proving ground» sólo tiene gracia si el aspirante obtiene su tentativa. ♠♠1/2
- Christopher Daniels retó a La Facción Ingobernable a que pusieran el Campeonato Mundial de Parejas ROH sobre la mesa ante Top Flight. Dante y Darius Martin añadieron que ya era hora de despertar.
- Big Bill y Bryan Keith derrotaron a Surf And Turf (Braddah Kaimi y Phil Shark). Y en cambio, esto se alargó demasiado, más de cinco minutos en un encuentro de comedia para impulsar a Bill y Keith. O seguramente no, porque hablando de ROH, pocas victorias conducen a algún lugar. Shark acabó «abrazado» por Bill y rematado con su Side Slam estilo Big Boss Man para la cuenta de tres. ♠♠
- CAMPEONATO FEMENIL MPX: Abadon (c) vs. Ray Lyn para retener el título. Dio algo de guerra Lyn, sin llegar a parecer en ningún momento que pudiera darse un cambio de monarca. Abadon se impuso mediante una suerte de Flatliner y el consiguiente pin. The Living Dead Girl» alcanza ya los seis meses como monarca, tras saldar aquí su quinta defensa. Lyn se queda de nuevo a las puertas de coronarse, con cuatro intentos fallidos ya en su haber. ♠♠1/4
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Lee Moriarty (c) derrotó a Exodus Prime. Como muestra del mal reparto de tiempos, esta lucha duró prácticamente lo mismo que el choque de duplas con Big Bill y Bryan Keith. Por la calidad que atesoran Moriarty y Prime, de haberles concedido al menos 10 minutos, habría sido notable. Y de nuevo, un resultado insustancial. El Wu-Tang Forever (una variante del Butterfly Side Slam) hizo que Prime quedara dispuesto para el 1,2 y 3. ♠♠1/2
- Entre bastidores, The Premier Athletes y The Swirl acordaron unir fuerzas en pos de acabar con los luchadores mexicanos de ROH. Christian accedió al ver que Stori Denali iba incluida en el pack.
- CAMPEONATO MPX: JD Griffey derrotó a Delynn Cavens (c) para ganar el título. Un esprint aquí de los protagonistas antes del estelar, pues el cambio de monarca se dio en apenas tres minutos, sin ser un «squash», tras un Package Shoulder Breaker y el pin. No la mejor exposición que podría darse al máximo cetro de MPX, la verdad. Por sexta vez en su carrera, el veterano Griffey se hizo con él, poniendo fin a un reinado de Cavens que apenas duró mes y medio. ♠♠
- Deonna Purrazzo, Hyan y Maya World derrotaron a Athena, Billie Starkz y Diamanté. La única lucha que alcanzó los 10 minutos, aunque nada especialmente memorable. Al menos, ocupó por derecho propio el último lugar, dada la historia de fondo. Lo mejor, que se sigue dando protagonismo a Hyan y Maya World y estas lucen cada vez más sueltas. En la última secuencia, Starkz buscó rematar a World con su Swanton, esta puso las rodillas y la atrapó en un pin para ponerla de espaldas planas. ♠♠♠
- Como epílogo, una furiosa Athena culpó a Starkz y Diamanté de su derrota.
⇒ ¿Todo vale cuando se trata de obtener exposición? Siempre me lo pregunto. Evidentemente, Athena estará encantada con que su promotora haya sido parte de un episodio semanal de ROH. Pero de cara a atraer curiosos y mostrarnos la calidad de sus habituales, dudo que este «especial» resultara efectivo. Sólo uno, Exodus Prime, tuvo cierto margen a la hora de exhibirse. El resto pasó sin pena ni gloria, destilando la sensación de darles hueco por mero compromiso. Y en consecuencia, vimos otro capítulo al uso más con los mismos vicios de cada jueves. Espero que el «crossover» con MAPLE LEAF sea distinto.
♠♠1/4
