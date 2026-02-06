¿Estará John Cena en el Salón de la Fama WWE 2026?

John Cena ha finalizado oficialmente su carrera en el ring en diciembre del año pasado cuando cayó derrotado ante Gunther en el último Saturday Night’s Main Event del 2025. El 17 veces Campeón Mundial ha dejado en claro que no volverá a luchar más, y ahora los fanáticos se preguntan cuándo lo veremos llegar al Salón de la Fama WWE, distinción que es más que merecida por la carrera que ha llevado.

► John Cena no formará parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama WWE

Al respecto, según un informe reciente de Fightful Select, no se espera que Cena sea incluido en la Clase de 2026. En cambio, la WWE planea que Stephanie McMahon encabece la ceremonia de este año, una vez que ya fue nominada a esta distinción el año pasado. Esto permitirá que el ingreso del 17 veces Campeón Mundial se de en un momento en el que no tenga que compartir el protagonismo con alguien más.

Hasta el momento no hay más nombres anunciados para la Clase 2026 del Salón de la Fama WWE, pero está bastante claro que el nombre principal será el de Stephanie McMahon. La clase del año pasado fue encabezada por Triple H, y también tuvo a Lex Luger, Michelle McCool, The Natural Disasters y miembros del Legado como Kamala, Dory Funk Sr. e Ivan Koloff.

Habrá que ver cuándo se dará la inducción de John Cena al Salón de la Fama, pero evidentemente es solo cuestión de tiempo para que esto suceda, dado que ha tenido una de las carreras más ilustres en la historia de la WWE.