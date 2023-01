Bandido está lidiando con una lesión en el cuello

Sin olvidar que terminando el 2022 luchó contra El Hijo de Vikingo por el Megacampeonato AAA en Noche de Campeones así como por el Campeonato Mundial Big Lucha en Una Navidad Con Valores, Bandido ya ha tenido tres combates este comienzo de 2023. Venció a Christopher Daniels en Dark: Elevation y en el Battle of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla hizo lo propio primero con Black Taurus y el mismo Hijo del Vikingo para en la siguiente ronda perder con Komander. Cualquiera diría que el joven luchador de Torreón está completamente sano.

► Bandido, lesionado del cuello

Sin embargo, eso no es del todo así. Nuestro compañero Dave Meltzer informa en su Wrestling Observer Radio que “El Más Buscado” está lidiando con una lesión en el cuello. No aclara si necesitará tomarse un tiempo fuera de acción pero de momento no lo ha hecho. Quizá lo necesite para sanar adecuadamente y que el daño no vaya a más, pero a falta de más información solo podemos especular con ello. De todas maneras, vamos con las palabras del Editor del Jefe del WON, quien además tuvo la oportunidad de estar con Bandido en PWG.

“Le duele el cuello, pero no sé si se tomará un descanso. No estaba reservado para el show del miércoles pasado en Los Ángeles. Luchó en la noche uno, luchó en la noche dos, el sábado, y fue cuando recibió un fuerte golpe. Lo vi después del combate, era el típico Bandido. Muy bien y todo, pero luego escuché que cuando se despertó al día siguiente, le dolía bastante el cuello, pero está trabajando para superarlo. Hasta donde yo sé, está trabajando en ello“.

¿Os gusta lo que está haciendo Bandido actualmente en AEW?