Bandido consigue su segunda victoria en AEW

Bandido participó en las grabaciones de AEW Dark Elevation, donde tuvo un duelo bastante interesante, pues se enfrentó a un veterano y peligroso rival Christopher Daniels.

El duelo fue bastante intenso, con movimientos de ambos lados que no dejaron decepcionados a nadie y fue el mexicano quien finalmente se llevó la victoria. De esta forma consiguió su segundo triunfo en AEW desde que firmó contrato con la empresa.

Bandido always has the coolest looks.@bandidowrestler #AEWDarkElevation pic.twitter.com/Y4EpsZdbBr

— JJ Williams (@JJWilliamsWON) January 10, 2023