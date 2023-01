Sting: "Los luchadores de hoy se esfuerzan demasiado"

Sting está en la lucha libre profesional desde mediados de los ochentas y es reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos. Ha visto todo tipo de épocas en la industria de los encordados y también a todo tipo de luchadores. Sin ir más lejos, actualmente sgieu trabajando de cerca con Darby Allin en All Elite Wrestling. Recientemente, “The Icon” estuvo hablando con The Ringer y uno de los comentarios que hizo es que el talento actual se esfuerza demasiado. Como reza el dicho: no trabajes tanto, trabaja mejor.

► Sting habla de los luchadores del presente

“Están sucediendo demasiadas cosas [en este negocio]. Se esfuerzan demasiado con los personajes, las frases ingeniosas y los eslóganes, y se lanzan demasiado pronto como para dejar que todo evolucione orgánicamente y ver a dónde conduce eso.

“Mientras no estés persiguiéndolo en el ring y los fanáticos de la lucha libre vean que estás ahí afuera, con las pelotas contra las paredes, lo apreciarán. Y con el tiempo, te elevará.

“Entonces, de hecho, en eso, perder un combate, perder combate tras combate tras combate… perder bien, eleva, en mi opinión. Una cosa que aprendí a hacer es que aprendí a perder. Aprendí a perder de tal manera que cuando terminaba el combate estaba elevado. Siempre traté de esforzarme tanto durante el combate que cuando perdía, los fanáticos de la lucha libre podían pensar que era algo horrible”.

¿Qué opináis de las palabras de Sting?