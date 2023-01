La inspiración de Stephen Thompson

Stephen Thompson es conocido por ser uno de los mejores golpeadores de la UFC, pero nombra a otro striker que le inspira.

“Tener a un tipo que es conocido por golpear y ser uno de los mejores golpeadores de la división, tomando al tipo que no ha sido derribado en la primera ronda y controlándolo en la primera ronda”, dijo en el Podcast Believe You Me.

“No sólo eso, sino estar por encima de la elevación que implicaba su defensa de derribo, su voluntad de ganar, su espíritu indomable, ser derribado, volver a levantarse, y luego noquearlo en el quinto asalto. Eso me inspira cada día, tío”.

Edwards fue capaz de remontar en el último asalto contra Usman y asestar una perfecta patada a la cabeza que puso fin al combate y le valió su primer título de la UFC. Thompson está mirando a Edwards como una hoja de ruta para los delanteros en la división y le gustaría ponerse a prueba contra Edwards también.

“Pienso en ello todo el tiempo. Si él puede hacerlo, yo también. Llevo mucho tiempo queriendo pelear con él. Y, por supuesto, ha tardado mucho tiempo en tener esa oportunidad. Me alegro de que lo consiguió. Y sólo quiero hacerle saber que Sí, hombre. Es una gran inspiración para mí”, dijo. “Y una de las razones por las que no sólo necesito mostrar sólo mi golpeo, sino que quiero ser capaz de mostrar mi lucha un poco por ahí, especialmente a este nivel”.

Thompson también explicó en el vídeo que se rompió la mano durante su pelea con Holland y que necesitaría un tiempo de descanso antes de volver al octágono. Planea trabajar en su jiu-jitsu durante su recuperación.

Se espera que Edwards se enfrente a Kamaru Usman en una revancha este año, pero tal vez Thompson podría ser el adecuado para el ganador de esa pelea por el título en algún momento.