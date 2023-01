Eric Bischoff: “CM Punk está sobrevalorado”

CM Punk es un hombre muy polémico dentro de la lucha libre, esto ha sido casi toda su carrera y tras su más reciente escándalo donde terminó a golpes con The Elite, ha caído en gracia de muchos.

Eric Bischoff muy de acuerdo a lo que siempre presenta en sus declaraciones no tuvo reparo de hablar de Punk, a quien consideró un luchador muy sobrevalorado.

El polémico ex promotor estuvo platicando con Jon Alba en su podcast 83 Weeks sobre lo que podría venir con Punk, ya que actualmente no se sabe si volverá a AEW, incluso se dice que la empresa compraría su contrato para terminar su relación.

En la primera promo que hizo en AEW, Punk habló de Hulk Hogan, quien también ha estado metido en la polémica por comentarios racistas y sus videos privados que fueron filtrados; Sin embargo, Bischoff aseguró que el luchador de Chicago nunca debió mencionarlo.

“Perdí el interés en su primera promo. La cagó de una manera muy obvia cuando en su primera promo enterró a Hulk Hogan. Y no lo digo porque soy amigo de Hulk Hogan, lo digo porque Philip nunca ha trabajado con Hulk Hogan.

“Philip no conoce a Hulk Hogan y lo que Philip trató de hacerse con la comunidad sucia. Eso me dice que este tipo no sabe cómo conseguir más de sí mismo sin depender de enfado fácil y barato, y eso es lo que ese comentario fue. Creo que cuando sales como un profesional a ese nivel y buscas la reacción fácil y barata, independientemente de si se trata de Hulk Hogan o cualquier otro con el que nunca has trabajado… creo que eso es una señal. Por eso lo dejé de ver al minuto.