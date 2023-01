The Judgment Day, nuevos retadores al Campeonato de Parejas WWE

The Usos ya conocen a sus próximos retadores al Campeonato de Parejas de WWE, equipo que salió tras una lucha donde participaron varios equipos.

Fue así que The OC y The Judgment Day, empezaron la acciones, recordando la rivalidad que han tenido por varios meses. Pese a un complicado combate, Finn Bálor y Damian Priest se llevaron el combate.

Posteriormente, Cedric Alexander y Shelton Benjamin llegaron a todo vapor sorprendiendo a sus rivales, quienes resistieron los embates del equipo que recientemente había aparecido en el ring, para así también terminar con sus rivales y sumar su segundo triunfo de la noche.

Otis y Chad Gable, fue la cuarta pareja en el ring, quienes intentaron eliminar a The Judgment Day y ser ellos quienes pudieran seguir avanzando; sin embargo, Priest y Bálor consiguieron avanzar.

Sin embargo, Balor quedó lesionado tras el vuelo de Otis sobre el irlandés; por tal motivo, Dominik Mysterio tuvo que entrar al quite para buscar la última victoria ante Street Profits. Aunque no fue sencillo, el equipo de The Judgment Day consiguió superar las adversidades y ganaron el duelo para convertirse en los retadores al campeonato de parejas que poseen The Usos.